Loki startet früher auf Disney+

Denise Bergert

Die neue Marvel-Serie startet im Juni zwei Tage früher als ursprünglich geplant beim Streaming-Dienst Disney+.

Vergrößern "Loki" startet im Juni bei Disney+. © Marvel / Disney+

Disney+ hat die Premiere der neuen Serie "Loki" um zwei Tage vorgezogen . Anstatt wie ursprünglich geplant am 11. Juni, steht die erste Episode nun schon am 9. Juni 2021 beim Streaming-Dienst bereit. Die nächsten Episoden werden dann wöchentlich, jeweils am Mittwoch, bei Disney+ veröffentlicht. Episode zwei folgt am 16. Juni 2021.

Die Handlung der Serie dreht sich um den titelgebenden Unglücksgott aus dem Marvel-Universum. Verkörpert wird Loki vom britischen Schauspieler Tom Hiddleston, der dem Thor-Gegenspieler auch bereits in den "Avengers"- und "Thor"-Filmen seinen ganz eigenen Charme verlieh. An seiner Seite spielen Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Owen Wilson und Gugu Mbatha-Raw. Zur Handlung von "Loki" sind bislang so gut wie keine Details bekannt. Die erste Staffel der Mavel-Serie ist auf sechs Episoden ausgelegt. Ob es eine zweite Staffel geben wird, hängt wohl vom Erfolg der ersten sechs Folgen ab. "Loki" ist nach " Wandavision " und "The Falcon and the Winter Soldier" die dritte große Marvel-Serie für Disney+. Am 9. Juli startet mit "Black Widow" auch ein neuer Film aus dem Marvel Cinematic Universe beim Streaming-Dienst.