Logitech G Gaming Handheld: Erste Bilder geleakt

Logitech arbeitet in Kooperation mit Tencent Games an einem Handheld für Cloud-Gaming-Dienste.

Logitech arbeitet an einem Gaming-Handheld.

Anfang des Monats haben Logitech und Tencent Games einen neuen Handheld angekündigt . Der Logitech G Gaming Handheld soll unterschiedliche Cloud-Gaming-Dienste wie Xbox Cloud Gaming und Nvidias GeForce Now unterstützen. Zugriff auf den Google Play Store soll die Hosentaschen-Konsole ebenfalls erlauben.

Angebliche Presse-Fotos der Konsole

Leaker Evan Blass hat über Twitter erste mutmaßliche Presse-Fotos des Handhelds veröffentlicht . Das Design und die Größe erinnern an Nintendos Switch-Konsole. Auch die Benutzeroberfläche orientiert sich an der Nintendo-Hardware. Nutzer können hier durch ihre Apps und Spiele scrollen. Eines der geleakten Bilder zeigt App-Icons für Youtube und Chrome sowie Steam, GeForce Now und Xbox Cloud Gaming. Nachdem Blass die Bilder auf Twitter veröffentlicht hatte, reichte Logitech umgehend eine DMCA-Beschwerde ein, um das Bildmaterial wieder entfernen zu lassen. Damit bestätigte das Unternehmen indirekt die Echtheit der Hardware. Beim IT-Magazin The Verge sind die Fotos auch weiterhin zu finden.

Gamepad-Tasten und Slot für microSD-Karten

Der weiße Logitech-Handheld bietet zwei Analog-Sticks, ein D-Pad und die Tasten Y, B, A und X. An der Front bringt der Hersteller außerdem Tasten für Home, Menü, Kontextmenü sowie einen Logitech-Button unter.

Zwei Trigger und zwei Bumper finden sich auf der Rückseite

Zwei Bumper- und zwei Trigger-Tasten sind ebenfalls an Bord. Auf den Bildern ist außerdem eine Mute-Taste und ein micro-SD-Karten-Slot zu erkennen. Support für Googles Play Store lässt vermuten, dass die Hardware aktuelle Android-Spiele nativ abspielen kann. Der Fokus des Handheld liegt also nicht nur auf Cloud-Gaming. Logitech hat die geleakten Details bislang nicht offiziell bestätigt.