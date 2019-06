Loewe stellt den Betrieb ein – Traditions-Unternehmen hat kein Geld mehr

Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Der traditionsreiche deutsche Fernsehhersteller Loewe hat kein Geld mehr und muss den Betrieb einstellen.

Vergrößern Die Webseite des BR zeigt demonstrierende Loewe-Mitarbeiter. © br.de/nachrichten/wirtschaft/200-mitarbeiter-von-loewe-demonstrieren-in-kronach,RUOkgDA

Der traditionsreiche deutsche Fernsehhersteller Loewe muss einen weiteren harten Rückschlag hinnehmen: Wie Spiegel Online berichtet, ist der Versuch eines „Insolvenzverfahren in Eigenregie“ gescheitert, Loewe ist faktisch pleite. Das bedeutet, dass Loewe zum kommenden Wochenende den Betrieb einstellen muss.

Mit dem im Mai 2019 beantragten „Insolvenzverfahren in Eigenregie“ wollte das Management des schwer angeschlagenen Traditionsunternehmens neues Geld auftreiben, um den Unternehmensbetrieb fortführen zu können. Doch die Geschäftsführung von Loewe konnte keine neuen Investoren dazu bewegen, Geld in Loewe zu stecken. Und die vorhandenen Gläubiger wie die britische Investmentgesellschaft RiverRock wollten nicht noch mehr Geld in Loewe investieren.

"Wir sind daher aus insolvenzrechtlichen Gründen zum Schutz unserer Gläubiger verpflichtet, den Geschäftsbetrieb voraussichtlich zum 1. Juli 2019 vorläufig bei geringster Kostenlast ruhend zu stellen", zitiert Spiegel Online den Geschäftsführer Ralf Vogt. Mit dem Insolvenzverfahren in Eigenregie ist es seit letzter Woche vorbei, mittlerweile soll ein regulärer Insolvenzverwalter eingesetzt sein. Die IG Metall kritisiert laut BR aber die Person, die zum Insolvenzverwalter bestellt wurde und das Management ingesamt: Es sei nur auf Profitmaximierung aus.



Laut Bayerischer Rundfunk demonstrierten rund 200 Mitarbeiter der insgesamt 400 Köpfe zählenden Loewe-Belegschaft am heutigen Dienstag vor dem Werk in Kronach „für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und für mehr Transparenz beim Insolvenzverfahren“.



Loewe will Produktion in Deutschland einstellen