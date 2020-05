Live is Strange 2 in Stream-Demo ohne Download testen

Panagiotis Kolokythas

Square-Enix bietet das preisgekrönte Adventure Live is Strange 2 nun auch in einer Stream-Demo zum Testen an.

Vergrößern Life is Strange 2 ist für Windows-PCs nun auch in einer Stream-Demo verfügbar © Dotnod / Spuare Enix

Life is Strange 2 von Dontnod Entertainment und Square Enix gibt es bereits für viele Plattformen. Jetzt stellt Square Enix das Spiel auch in Form einer sogenannten Stream-Demo zum Ausprobieren bereit. Sie können die Demo-Version von Life Is Strange 2 damit ohne einen langwierigen Download sofort ausprobieren, wobei das Spiel nicht lokal auf dem Rechner läuft, sondern per Streaming-Technologie von Servern aus auf den Bildschirm übertragen wird. Zum Start der Stream-Demo klicken Sie einfach auf dieser Website auf den Button "Stream Demo" und nach einem 2-Megabyte-Download kann es schon losgehen.

Vorausgesetzt wird allerdings eine schnelle Internetverbindung, wobei eine 30-Megabit-pro-Sekunde-Leitung empfohlen wird. Der Launcher der Stream-Demo ist außerdem nur für Windows-Rechner verfügbar. Für die Stream-Demo von Life Is Strange 2 nutzt Square Enix die Technik von Polystream.

Aus der Spielbeschreibung: "Live Is Strange 2 erzählt die Geschichte von zwei Brüdern, dem 16-jährigen Sean und dem 9-jährigen Daniel, die ihre Heimat in einem Vorort Seattles nach einem tragischen Vorfall, der ihr Leben für immer verändert, verlassen müssen. Dazu kommt noch die Entdeckung einer mysteriösen, telekinetischen Kraft, die weitreichende Konsequenzen für Sean und Daniel hat und die Beziehung zwischen den beiden belastet. Ihr Leben wird nie wieder dasselbe sein. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, und in der Demo schlüpft der Spieler zu Beginn in die Rolle von Sean und erkundet sein Leben in der Vorstadt an dem Tag, an dem alles auf den Kopf gestellt wird."

