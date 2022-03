Live-Webcast am 7.4.: Wie IT-Chefs aus der Cloud Profit generieren

Profi IT

Erst die richtigen Cloud-Services sorgen dafür, dass Unternehmen aus diesem Bereitstellungsmodell Vorteile ziehen. Ein Webcast der Computerwoche am 7. April gibt Tipps.

Vergrößern Live-Webcast: Wie IT-Chefs aus der Cloud Profit generieren © shutterstock/Billion Photos

Mit der Entscheidung für die Cloud alleine ist es nicht getan. Erst die passenden Services wirken sich positiv aus. Ein Live-Webcast der Computerwoche am 07. April um 11:00 Uhr zeigt, was das in der Praxis heißt.

Vice President Tech Cloud Sales bei Oracle Deutschland Peter von Dietze erklärt, was Cloud-Lösungen für geschäftskritische Anwendungen qualifiziert. Als Fallbeispiele stellt er die Englische Premier League, die auf Echtzeit-Analysen aus der OCI (Oracle Cloud Infrastructure) setzt, und das Red Bull Racing Team mit Weltmeister Max Verstappen vor. Carla Arend, Senior Program Director Cloud bei IDC, betrachtet das Thema Cloud-Services aus Sicht der Marktforschung.

Fachjournalist Oliver Janzen von der Computerwoche moderiert den Live-Webcast.

