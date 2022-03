Live-Webcast am 30.3.: Effektive Cybersecurity in der Praxis

Panagiotis Kolokythas

Wie eine ganzheitliche IT-Sicherheitsstrategie aussieht und wie Managed Services Entscheider dabei unterstützen, das ist Thema eines Computerwoche-Webcasts am 30. März.

Vergrößern Live-Webcast: Effektive Cybersecurity in der Praxis © 13_Phunkod / Shutterstock.com

Zur Abwehr von Cyber-Attacken reichen Insellösungen nicht aus. Alle Sicherheitstechnologien müssen in einem XDR-Ökosystem (Extended Detection and Response) zusammenarbeiten. Zudem brauchen IT-Chefs Unterstützung durch Künstliche Intelligenz (KI). Wie das in der Praxis auch mit begrenzten Mitteln aussehen kann, zeigt ein Live-Webcast der Computerwoche am 30. März um 11:00 Uhr .

Michael Veit, Technology Evangelist bei Sophos, skizziert eine ganzheitliche Cybersecurity-Strategie und stellt wirksame Maßnahmen vor. Er erläutert die Vorteile von Managed Security Services und zeigt, wie Verantwortliche eine zukunftsfähige Sicherheits-Strategie in ihrem Betrieb umsetzen können.

Fachjournalistin Simone Ciganek von der Computerwoche moderiert den Live-Webcast.