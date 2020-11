Live-Webcast: Wie AIOps das IT-Management intelligenter machen

Profi IT

Ralf Buchner

Komplexe IT-Umgebungen lassen sich durch den Einsatz von AIOps effizienter verwalten. Ein Live-Webcast der Computerwoche am 17. November zeigt, wie das funktioniert.

Vergrößern Wie AIOps das IT-Management intelligenter machen © Dusit - shutterstock.com

Nicht nur On-Premises, sondern gegebenenfalls mehrere Clouds und das Internet der Dinge (IoT) zählen in vielen Unternehmen zur IT-Umgebung. Hinzu kommen immer mehr Daten und Anwendungen. Ein Live-Webcast der Computerwoche am 17. November um 11:00 Uhr zeigt, wie AIOps das Management der IT einfacher machen.

Isabell Sippli, Senior Technical Staff Member bei IBM Cloud & Cognitive Software, und ihr Kollege Michael Mrose, Manager Technical Sales, zeigen auf, wie Künstliche Intelligenz und Big Data die Reaktionszeiten bei Performance-Problemen deutlich reduzieren. Sie erklären, wie Anwender bei Fehlern sofort alle betroffenen Komponenten identifizieren und wie sie dem Operations-Team relevante Informationen zur Verfügung stellen, im Idealfall ohne Wechsel der gewohnten Arbeitsumgebung.

Fachjournalist Thomas Hafen von der Computerwoche moderiert den Live-Webcast.

