Ralf Buchner

Unternehmen generieren immer mehr Daten „on the Edge“. Wie IT-Chefs diese Daten sicher verarbeiten, zeigt ein Live-Webcast der Computerwoche am 17. März.

Anzeige Vergrößern Live-Webcast: So managen Entscheider IoT-Daten © shutterstock.com/EPStudio20

Bereits ein Viertel aller Daten werden in wenigen Jahren "on the Edge" entstehen. Um das IoT (Internet of Things) einzubinden, brauchen IT-Chefs zuverlässige und skalierbare Plattformen zur Datenkonnektivität. Ein Live-Webcast der Computerwoche am 17. März um 11:00 Uhr informiert über das richtige Vorgehen.

Kai Waehner, Field CTO bei Confluent, und Dominik Obermaier, CTO bei HiveMQ, betrachten Edge übergreifend. Sie skizzieren konkrete Anwendungsbeispiele bei Firmen wie der Deutsche Bahn, Daimler oder ZF. Diese vernetzen ihre Fabriken, Produkte und Services in Echtzeit. Die Experten zeigen, wie moderne Systeme auch transaktionale Daten oder Informationen des ERP-Systems mühelos integrieren und wie sich Datenverlust vermeiden lässt.

Fachjournalist Sven Hansel von der Computerwoche moderiert den Live-Webast.

Hier für den Live-Webcast anmelden