Ralf Buchner

Die IT-Sicherheit muss mit immer ausgefeilteren Angriffen Schritt halten. Ein englischsprachiger Webcast der Computerwoche am 16. Dezember informiert über zukunftsweisenden Schutz.

Live-Webcast: Schutz vor neuen Cyber-Bedrohungen

Cyber-Angriffe auf Unternehmen steigern sich - nicht nur von der Anzahl her, sondern auch von der Raffinesse der Bedrohungen. Wie IT-Chefs dennoch Cyber-Resilienz herstellen, zeigt ein Live-Webcast der Computerwoche in englischer Sprache am 16. Dezember um 11:00 Uhr .

Vor dem Hintergrund einer sich schnell verändernden Bedrohungslage informiert Vijay Viswanathan, Product Marketing Manager bei Open Systems, über die neue Situation der Unternehmen. Er spricht über neue Abwehrmöglichkeiten durch Einsatz von Automatisierung und Künstlicher Intelligenz und skizziert, wie eine aktuelle und zukunftsweisende Security-Strategie aussehen muss. Nicht zuletzt geht es auch um Kostensenkungspotenziale.

Fachjournalistin Simone Ciganek von der Computerwoche moderiert den Webcast in englischer Sprache.

Hier für den Live-Webcast anmelden