Ralf Buchner

In der Pandemie sind viele Firmen auf Cloud Services umgeschwenkt. Ein Live-Webcast der Computerwoche am 03. März klärt über die künftigen Datenschutzanforderungen auf.

Anzeige Vergrößern Live-Webcast: Schutz aller Daten in hybriden Umgebungen © Imilian/shutterstock.com

Das "New Normal" wird von Cloud-Nutzung und hybriden Umgebungen geprägt sein. Was das für den Schutz der Daten bedeutet, ist Thema eines Live-Webcasts der Computerwoche am 03. März um 11.00 Uhr .

Denn Cloud heißt nicht nur mehr Daten, sondern auch andere Datentypen und -formate, und das an den verschiedensten Orten. Christian Kubik, EMEA Principal Solutions Engineer bei Commvault, informiert über zuverlässige Data Protection. Er zeigt auf, was im "New Normal" das Wichtigste sein wird, und wie Unternehmen ihre Daten beweglich halten können. Ein weiteres Thema ist das richtige Management von Daten in SaaS Lösungen, Containern und auf Kollaborationsplattformen.



Fachjournalist Oliver Janzen von der Computerwoche moderiert den Live-Webcast.

