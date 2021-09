Ralf Buchner

Die Beraterfirma Horvath digitalisiert mit SAP S/4HANA for Professional Services das Management ihrer Projekte. Ein Live-Webcast der Computerwoche am 08. September zeigt, wie.

Anzeige Vergrößern Live-Webcast: Digitalisierung des Projektmanagements mit SAP S/4HANA © SFIO CRACHO/shutterstock.com

Das neue ERP-System bei Horvath und Partner ist mehr als ein Accounting Tool. Es bildet die Hauptprozesse im Projektmanagement ab. Wie Horvath nun durch eine End-to-end-Betrachtung der Hauptprozesse Mehraufwände vermeidet, zeigt ein Live-Webcast der Computerwoche am 08. September um 11.00 Uhr .

Basis dieser Digitalisierung ist SAP S/4HANA for Professional Services in der Praxis. Rosemarie Pichler, Principal bei dem Beratungsunternehmen, und Christian Bolle, Vertriebsleiter bei SAP, informieren über das Vorgehen. Sie erklären, welche Vorteile sich aus der Lösung ergeben. Diese steht in der Public Cloud Edition als SaaS bereit, was einen geringeren Implementierungsaufwand bedeutet.

Fachjournalist Oliver Janzen von der Computerwoche moderiert den Live-Webcast.

