Live-Webcast: Darum ERP aus der Cloud

Ralf Buchner

Automatisierung und KI sind nur zwei Schlagworte für die Zukunft eines ERP-Systems. Wie Unternehmen die richtige Lösung finden, erklärt ein Webcast der Computerwoche am 16. September.

In Sachen ERP setzen immer mehr Unternehmen auf die Cloud. Die Chancen und Vorteile dessen skizziert ein Live-Webcast der Computerwoche am 16. September um 11.00 Uhr .

Die ERP-Systeme der Zukunft kreisen um Integrations-möglichkeiten, Automatisierung und Künstliche Intelligenz (KI). Michael Korger, Business Executive PSO DACH bei Unit4, zeigt, für welche Unternehmen sich die Migration eines On-Premise ERP in die Cloud lohnt und was Anwender von einer solchen Lösung erwarten können. Er schildert, wie sich die Migration erfolgreich durchführen lässt und wie ein Cloud-Native ERP-System in der Praxis funktioniert.

Fachjournalistin Simone Ciganek von der Computerwoche moderiert den Live-Webcast.

