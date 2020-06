Live-Stream ab 22 Uhr: Sony zeigt Playstation-5-Spiele

Panagiotis Kolokythas

Sony stellt am 11. Juni ab 22 Uhr die Spiele für die Playstation 5 vor. Aufgrund der aktuellen Lage gibt es aber auch Einschränkungen.

Vergrößern Der Sony-Event zu Playstation-5-Spielen findet nun am 11. Juni statt © Sony

Am 11. Juni, ab 22 Uhr deutscher Zeit stellt Sony in einem Live-Stream auf Playstation.com/ps5 die ersten Spiele für die Playstation 5 vor. Ursprünglich sollte die Veranstaltung "The Future of Gaming" bereits am 4. Juni stattfinden, allerdings hatte Sony den Event kurzfristig wegen der Proteste gegen Rassismus gestoppt. Sony begründete die Verschiebung vor einigen Tagen mit den Worten: "Wir verstehen zwar, dass Spieler auf der ganzen Welt begeistert sind, PS5-Spiele zu sehen, aber wir sind nicht der Meinung, dass jetzt eine Zeit zum Feiern ist, und für den Moment wollen wir uns zurück halten und wichtigere Stimmen zu Wort kommen lassen."

Exakt eine Woche später wird nun der Live-Stream "The Future of Gaming" übertragen. Im offiziellen Playstation-Blog bedankt sich Sony für die Geduld der Fans. Man habe zur Seite treten müssen, "damit in dieser historischen und wichtigen Zeit wichtige Stimmen gehört werden konnten."

Videos mit Spieleszenen nur in 1080p/30fps im Live-Stream

Die anhaltende Coronakrise zwingt Sony aber auch zu einigen Kompromissen bei dem Live-Stream, die damit begründet werden, dass die Produktionsprozesse vereinfacht werden mussten, während viele Mitarbeiter von Zuhause aus arbeiten müssen. Das voraufgezeichnete Video-Material wird lediglich in einer Auflösung von 1080p und mit 30 Bildern pro Sekunde in dem Live-Stream übertragen werden. Außerdem empfiehlt Sony den Fans dringend, Kopfhörer beim Ansehen des Streams zu tragen, um besser die Audioqualität der gezeigten Spiele genießen zu können. Es könnte schwieriger sein, dies anzuerkennen, wenn man den Sound nur aus den Lautsprechern eines Smartphones oder Laptops höre, erklärt Sony.

Neue Playstation-5-Spiele nur mit 1080p zu zeigen, ist tatsächlich eine immense Einschränkung. Schließlich soll die Playstation 5 endlich mehr Spiele in 4K-Qualität auf den Bildschirm zaubern. Sicherlich wird Sony aber zeitnah zu dem Stream auch Videos zu den Spielen auf Youtube & Co. in 4K-Auflösung bereitstellen.

Diese Playstation-5-Spiele werden erwartet

Mit Spannung wird verfolgt, welche neuen exklusiven Titel Sony für die Playstation 5 ankündigen wird. Vor allem welche Titel dann auch zum Start der neuen Spielekonsole im Herbst 2020 verfügbar sein werden. Die heißesten (bisher natürlich unbestätigten) Kandidaten:

Gran Turismo 7

Horizon Zero Dawn 2

Ein neues Spiel der Reihe Ratchet & Clank

Bloodborne für PS5

In den nächsten Tagen und Wochen erscheinen auch die wahrscheinlich letzten großen Exklusiv-Titel für die Playstation 4: The Last of Us - Part 2 startet am 19. Juni 2020. Am 17. Juli 2020 folgt dann schließlich noch Ghost of Tsushima vom Entwickler Sucker Punch (Spider-Man).



Playstation 5: Magazin enthüllt die ersten Spiele

Playstation 5: Alles zur Hardware-Power, DualShock5 und Raytracing