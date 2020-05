Live-Stream: "Gollum" liest komplettes Hobbit-Buch vor

Panagiotis Kolokythas

Der Schauspieler Andy Serkis startet einen Lese-Marathon für einen guten Zweck. Er liest das gesamte "Der Hobbit"-Buch vor.

Vergrößern Andy Serkis liest "Der Hobbit" vor

Der Schauspieler Andy Serkis, der in den Herr-der-Ringe-Verfilmungen von Peter Jackson den Gollum verkörperte, hat einen Lesemarathon per Live-Stream gestartet. In dem "Hobbitathon" liest er das komplette Buch "Der Hobbit" von J.R.R. Tolkien vor, was voraussichtlich um die 12 Stunden lang dauern wird. Die Aktion begann um exakt 11 Uhr deutscher Zeit hier auf Youtube:

In der Vorankündigung bezeichnet Serkis die Aktion als ein "Abenteuer", welches natürlich auch einem guten Zweck dient. Über diese GoFundMe-Kampagne wird Geld gesammelt, welches britischen Gesundheitsorganisationen bei der Bewältigung der Coronakrise unterstützen soll. Über 8.300 Spender haben sich bereits beteiligt und weit über 130.000 Euro gespendet.

Serkis rechnet damit, dass die ganze Aktion wohl um die 12 Stunden - und wahrscheinlich etwas mehr - dauern wird. Vorgelesen wird das komplette "Der Hobbit"-Buch von der ersten bis zur letzten Seite. In der Ankündigung am Donnerstagabend hatte Serkis auch erklärt, das er auch noch eine Überraschung vorbereitet habe, wenn mehr als 100.000 britische Pfund gespendet werden. Diese Summe wurde bereits überschritten, so dass es die Überraschung also geben wird. Die genauen Details zu der Überraschung hat Serkis aber noch nicht verraten.