Ralf Buchner

In der neuen LinuxWelt XXL lesen Sie auf 196 Seiten, wie Sie einfach auf Linux wechseln und das Betriebssystem optimal nutzen. Auf der Heft-DVD finden Sie neben 9 startfähigen Live-Systemen - darunter das LinuxWelt Rettungssystem - 50 praktische Linux-Handbücher im PDF-Format. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.

Vergrößern LinuxWelt XXL 2/2020 Linux statt Windows - jetzt am Kiosk

In der neuen LinuxWelt XXL finden Linux-Neulinge einen rund 50 Seiten umfassenden Einsteiger-Guide, der alle wichtigen Punkte für den reibungslosen Linux-Erstkontakt erklärt. Von der Auswahl des besten Desktops und des passenden Linux-Systems über die richtige Systempflege bis hin zur Auswahl und Aktualisierung von Programmen. Fortgeschrittene Anwender und Profis finden in den weiteren Ratgebern neue und nützliche Hinweise für ihr Linux. Auf der Heft-DVD schließlich warten neun Linux-Systeme zum Ausprobieren und Installieren – darunter das für Windows-Umsteiger geeignete Linux Mint 19.3. Die meisten Systeme auf der DVD können Sie direkt von dort aus starten und völlig gefahrlos für Ihr eigentliches System testen. Die neue LinuxWelt XXL 2/2020 - jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt XXL:

Grundlagen

Das große LinuxWelt-Handbuch 2020: In dieser XXL-Ausgabe stecken besonders viele Ratgeber und Tricks sowie eine randvolle DVD

Linux-Systeme auf DVD: Sie finden 9 Top-Systeme auf der Heft-DVD, etwa Linux Mint Cinnamon 19.3 und Ubuntu Mate

Linux-Desktops 2020: Für Linux gibt es viele Desktops mit großen Unterschieden. Die 10 interessantesten stellen wir vor

...

Für Ein- und Umsteiger

Der Umgang mit ISO- und IMG-Dateien: So machen Sie aus Imagedateien bootfähige DVDs und USB-Sticks für die Linux-Installation

Ubuntu-Installationen: Das müssen Sie wissen, wenn Sie Ubuntu installieren möchten

Grundlagen der Systemverwaltung: Nach der Linux-Installation sollten Sie dringend diese Systemeinstellungen ändern



...

Hardware & Netzwerk

Die beste Linux-Hardware 2020: Nicht jede Hardware arbeitet mit Linux gut zusammen. Wir zeigen, worauf Sie achten müssen

Hardwarekontrolle mit Sensoren: So nutzen Sie die Sensoren von Hauptplatine & Co.

Rechner automatisch abschalten & starten: Sie sparen Strom und die Hardware hält länger, wenn Sie Rechner auch mal ausschalten



...

Linux für jeden Zweck

Was Sie über Ubuntu wissen müssen: Ubuntu ist das einfache Standardsystem für zuverlässige Desktoprechner

Neu: Linux Mint 19.3: Für Windows-Umsteiger ist das neue Linux Mint 19.3 ideal

Re- und Upcyling mit Linux: Alte Notebooks und Netbooks können mit Linux noch viele Jahre gute Dienste verrichten



...

Sicherheit

Sicher surfen mit Linux: Linux ist sicher, zumindest sicherer als Windows. Davon sind Linux-Nutzer überzeugt

Sicher surfen – live oder virtuell!: Linux surft sicher! Noch sicherer wird Linux live oder virtuell

Sichere Browser: Kein Chrome oder Firefox kennt alle Minenfelder des Internets. Darum helfen diese Tipps



Software

Software und Paketverwaltung: Neue Anwendungen beziehen Sie aus dem Software-Repository

Container statt Pakete: Wer neuere Programmversionen nutzen möchte, verwendet Software im Container

Zusätzliche Paketquellen verwenden: Es gibt mehr als die Standard-Paketquellen von Ubuntu & Co.



...

Tipps & Tricks

Programme und Schalter: Startparameter für viele Tools

Webbrowser und ihre Schalter: Firefox und Co. besser starten

Schaltergigant VLC: Der VLC lässt sich gut steuern



...

Das finden Sie auf der Heft-DVD

Linux Mint Cinnamon 19.3 (64 Bit)

Ubuntu Mate 18.04.4 (64 Bit)

KDE Neon User Edition (64 Bit)

Q4-OS 3.10 (64 Bit)

LinuxWelt-Surfsystem XXL (32 Bit)

LinuxWelt-Rettungs-DVD 7.0.7 (64 Bit)

Gparted Live 1.1.0 (32 Bit)

Ubuntu Server Netboot 18.04.4 (32 Bit)

Ubuntu Server Netboot 20.04 (64 Bit)



50 Handbücher als PDF

