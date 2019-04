LinuxWelt XXL 2/2019 Linux statt Windows - jetzt am Kiosk

Ralf Buchner

Das freie Betriebssystem Linux ist sicher, umfangreich und kostenlos. Ein Umstieg von Windows auf Linux lohnt sich damit auf jeden Fall. Zudem ist es ungemein vielseitig. Es gibt Linux-Varianten speziell fürs Surfen, für Multimedia oder für die Datenrettung. Natürlich gibt es auch Linux-Systeme, die alles in einem bieten, etwa das einsteigerfreundliche Linux Mint oder das zuverlässige Ubuntu. Auf der Heft-DVD finden Sie sechs top Linux-Systeme, die sich sofort und ohne Installation direkt von der DVD aus starten lassen. So können Sie verschiedene Linux-Distributionen gefahrlos ausprobieren und etwas experimentieren. Haben Sie eine interessante Linux-Variante gefunden, installieren Sie diese über eine Verknüpfung auf dem Desktop. Damit bei Ihnen dann auch die Einrichtung des Systems und weiterer Software perfekt klappt, finden Sie in diesem Heft viele Einstiegsratgeber zu Mint, Ubuntu und anderen Systemen. Aber auch fortgeschrittene Anwender kommen in diesem Heft auf ihre Kosten. Mit Infos zu Netzwerk, Servern oder Hardware-Treibern zum Selbermachen gibt es viel Profi-Wissen zu entdecken. Die neue LinuxWelt XXL 2/2019 - jetzt am Kiosk!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt XXL:

Grundlagen

Linux statt Windows: Was kann Linux besser als Windows

Die richtige Distribution: Geeignete Systeme für Umsteiger

Heft-DVD: Sechsmal Linux: Eine ganze Scheibe voller Highlights

Ubuntu 18.04 LTS: Wer Wert auf Stabilität legt, nutzt diese LTS-Version

Kleines ABC der Linux-Systemwartung: Die wichtigsten Pflichten, Aufgaben und Informationsquellen

...

Ubuntu & Mint

Das neue Ubuntu 18.04 LTS: Der Hersteller Canonical hat mit Ubuntu den Quasistandard für den Linux-Desktop geschaffen

Ubuntu 18.04 optimieren: Die interessantesten Optionen der System- und Desktopanpassung klärt dieser Workshop

Ubuntu-Tuning: Wir helfen bei Optimierung und Mängelbeseitigung in Ubuntu

Ubuntu 18.10: Was die Zwischenversion 18.10 vom letzten Oktober zu bieten hat, klären wir hier

Windows-Alternative: Linux Mint 19.1: Das System ist die Empfehlung für Linux-Einsteiger und Windows-Umsteiger

...

Zweit- & Reparatursysteme

Reparatur und Service: Unentbehrliche Livesysteme für die Systemreparatur

Das Surfsystem Tails: Ein kritischer Blick auf Tails

Die besten Zweitsysteme Schnelle Distributionen für den USB-Stick

PC-WELT-Rettungs-DVD: Auf Windows-Pannen spezialisiertes Servicesystem der Redaktion

LinuxWelt-Rettungs-DVD: Ein deutschsprachiger Werkzeugkasten für Linux-Probleme

...

Hardware

Drucker, Scanner, Grafikchip: Maßnahmen für den Problemfall

Kernel, Treiber & Firmware: Der Linux-Kernel ist entscheidend

Partitionen & Partitionsstile: MBR und GPT: Was Sie an Theorie wissen müssen und wie Sie es mit Gparted & Co. konkret umsetzen

SSD- und Festplattenpflege: So kontrollieren und optimieren Sie den Zustand Ihrer Datenträger

Platz da!: So schaffen Sie Plattenplatz

...

Software

Tipps zu Libre Office: Vereinfachen Sie sich mit Vorlagen & Makros die Arbeit

Workshop Gimp 2.10: So nutzen Sie die aktuelle Version der Bildbearbeitung optimal

Tipps für Fotografen: Passende Software und richtige Methoden: So erzielen Hobbyfotografen perfekte Ergebnisse

Fotosammlung verwalten: Suchen und finden: Wie Sie große Bildersammlungen mit und ohne Metainfos organisieren

Tipps für Thunderbird: So wird der Mailclient attraktiver und funktionsreicher

Sicherheit

Sichere Router: Verringern Sie die Angriffsfläche Ihres Routers

Sichere Webbrowser: Darum ist Firefox sicherheitstechnisch die beste Lösung

Sichere Surfsysteme: So erreichen Sie optimale Sicherheit bei geringen Komforteinbußen

Raspberry als Firewall: Ein Linux-Server übernimmt die Heimnetzkontrolle

Partitionen klonen: Alle Funktionen von Clonezilla

...

Server & Netzwerk

Das optimale Funknetz: So wird Ihr WLAN-Netz schneller und sicherer

Samba-Freigabevarianten: Die Vor- und Nachteile der Samba-Freigabemethoden

Versteckte Netzwerkpakete: Die Tricks der Hacker

Fritzbox und Smart Home: Diese Vor- und Nachteile hat die Fritzbox als Smart-Home-Zentrale

Linux-Mediencenter: Emby, Gerbera, Universal Media Server im Vergleich mit Kodi

...

Tipps & Tricks

Die besten Systemtools: Diese Systemprogramme gehören auf jedes Linux-System

Booten und Anmelden: Schneller zur Oberfläche: Diese Tricks beschleunigen den Start

Clever verlinkt: So verkürzen Starter, Hard- und Softlinks die Klickwege

Alle Systeminfos: Weniger ist mehr: Das richtige Werkzeug zeigt alle System- und Hardwarekomponenten

Hilfe, der Desktop hängt!: Troubleshooting: Wie Sie die streikende Oberfläche wieder reanimieren

...

Das finden Sie auf der Heft-DVD

Ubuntu 18.04.2 (64 Bit)

Linux Mint 19.1

Manjaro 18.0.3 mit XFCE

Peppermint-OS 9 (32 Bit)

LinuxWelt-Surfsystem (32 Bit)

LinuxWelt-Rettungs-DVD 6.3.2 (64/32 Bit)

Wahl-O-Mat Informationssystem zur Wahl der passenden Linux-Distribution

200 Vorlagen für Office

40 Handbücher als PDF

