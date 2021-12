Ralf Buchner

In der neuen LinuxWelt XXL lesen Sie auf 196 Seiten, wie Sie Linux perfekt einrichten und optimal nutzen. Auf der Heft-DVD finden Sie neben fünf startfähigen Live-Systemen - darunter Linux Mint 20.2 - 50 praktische Linux-Handbücher im PDF-Format. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.

Vergrößern LinuxWelt XXL 1/2022 Linux Tipps-Handbuch 2022 - jetzt am Kiosk

Probieren Sie es doch mal mit Linux! Das ist unser erster Linux-Tipp für bisherige Windows-Anwender, die im Jahr 2022 feststellen: Mein PC ist für Windows 11 nicht gut genug. Denn Microsoft hat so kräftig wie noch nie an den Hardware-Voraussetzungen für das neue Windows geschraubt. Viele eigentlich noch leistungsstarke Rechner vertragen Windows 11 deshalb nicht. Macht nichts! Probieren Sie Linux. Alle Ein- und Umsteiger in Linux sowie alle Linux-Freunde finden in unserem Tipps-Handbuch 64 Seiten mit Infos zu Linux-Systemen. Die Seiten dienen einer ersten Orientierung in der LinuxWelt und sollen etwa bei der Wahl der passenden Linux-Distribution und dem besten Desktop helfen. Über 500 Linux-Tipps zu allen Bereichen. Das Herzstück der Ausgabe sind die Linux-Tipps zu Themen wie Konsole, Desktop oder Hardware. Die Tipps helfen dabei, knifflige Probleme zu lösen oder typische Arbeitsabläufe zu beschleunigen. Lohnend ist auch ein Blick in die Rubrik „Linux kompakt“. Dort finden Sie die wichtigsten Linux-Befehle und -Infos in übersichtlichen Tabellen zusammengefasst. Die neue LinuxWelt XXL 1/2022 - jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt XXL:

Linux besser als Windows 11

Linux-Desktopsysteme. Hier finden Sie das optimale System für PC & Notebook

Spezielle Desktopdistributionen. Diese Distributionen zielen auf spezielle Nutzeransprüche

Serverdistributionen. Das sind die wichtigsten Linux-Server

Linux für ältere Hardware. Mit diesen Distributionen läuft auch ältere Hardware wieder richtig flott

...

Konsolentipps

Konsolentipps für System, Dateien & Co. Diese Tricks für die Konsole funktionieren schnell, präzise und für viele Zwecke

Terminalbefehle speziell für das Linux-System. Beseitigen Sie ärgerliche Bugs und lästige Fehlermeldungen

Terminal und Dateimanagement. Überraschenderweise lassen sich viele Dateiaktionen im Terminal leichter durchführen als mit GUI

Netzwerktipps für die Konsole. Die besten Lösungen für Netzwerkprobleme, Netzwerkaufgaben und Netzwerktuning

...

Desktoptuning

66 Tipps für jeden Desktop. Neue, unbekannte und bewährte Tipps für jeden Desktop

Gnome. Gnome ist 21 Jahre alt. Verbessern lässt er sich immer noch

Cinnamon. So holen Sie mehr aus dem Cinnamon-Desktop heraus

KDE. Alternative Menüs, Hotkeys, Hintergründe und mehr

Software & Dokumente

Tuningtipps für Tools & Programme. Machen Sie Office-, Internet- und Multimedia-Programme besser

Internetbrowser. Der Browser zählt zu den wichtigsten Tools auf einem Desktop-PC

Mail und Internet. Die Mail hat noch lange nicht ausgedient. Tipps zu Thunderbird

So tunen Sie Ihre Multimedia-Anwendungen. Die beste Behandlung für Audiodateien, Videos und Fotos

...

Hardwaretipps

Die besten Hardwaretipps. Interne und externe Geräte assen sich oft noch optimieren

Schnelle Hardwaretipps, die sich lohnen. Optimieren Sie CPU, Thunderbolt, USB und weitere systemnahe Hardware

Tricks für HDDs, SSDs, DVD-Laufwerke und USB-Sticks. Überprüfen, verschlüsseln, beschleunigen und vieles mehr

Raffinierte Netzwerktricks. für WLAN, die Fritzbox & Co.

...

Linux kompakt

Die wichtigsten Linux-Systemordner. Mit der typischen Linux-Ordnerstruktur startet der systematische Tabellenteil dieses Magazins. Die Übersichtstabellen beantworten kompakt die wichtigsten Fragen rund um Linux-Technik, Linux-Probleme und Distributionen.

System-, Hardware- & Taskinfos

System- und Konfigurationsdateien

Terminal-Essentials

...

Das finden Sie auf der Heft-DVD

Linux Mint 20.2. Mit der Desktopoberfläche Cinnamon ist Mint für Linux-Einsteiger interessant.

KDE Neon User Edition. KDE erfindet sich regelmäßig neu und ist die beliebteste Linux-Arbeitsumgebung.

Zorin-OS Core 16. Zorin will vor allem Windows-Anwendern den Umstieg erleichtern.

...

Die LinuxWelt XXL 1/2022 ist ab sofort am Kiosk für 12,90 Euro erhältlich. Alternativ können Sie das Heft auch über unseren Online-Shop bestellen und sich bequem nach Hause schicken lassen oder als ePaper herunterladen.

Die LinuxWelt gibt es auch in digitaler Form für Ihr Android-Gerät, iPad, iPhone, Windows Phone oder Windows 8.

Hier können Sie die LinuxWelt abonnieren .

Als Abonnent von PC-WELT Plus Digital erhalten Sie die LinuxWelt kostenlos . Sie müssen dafür im Plus-Account eingeloggt sein.