LinuxWelt XXL 1/2021 Linux Tipps Handbuch - jetzt am Kiosk

Ralf Buchner

Die Aufgaben eines Betriebssystems sind eigentlich klar umrissen: Es macht die vorhandene Hardware nutzbar und stellt eine Basis für Anwendungsprogramme bereit. Linux erledigt diese Aufgaben nach einer einfachen Grundkonfiguration tadellos und ohne nennenswerte Wartungsaufgaben für den Benutzer. Sie können Linux einfach laufen lassen. Doch wo bleibt da der Spaß, wenn Sie Ihr Linux einfach laufen lassen? Gerade, wenn Sie Linux am Desktop-PC nutzen, lässt es sich an unzähligen Stellen optimieren, beschleunigen und so anpassen, wie Sie es wollen. Dabei sollen Ihnen die rund 500 Tipps in der neuen LinuxWelt XXL eine Hilfe sein. Die Tipps können zudem als Inspirationsquelle dienen und Ihnen Stellschrauben tief im System zeigen, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Systeme auf Heft-DVD: Zusätzlich zu den Tipps im Heft finden Sie auf der Heft-DVD sechs aktuelle Top-Systeme. Zum Beispiel das aktualisierte LinuxWelt-Surfsystem. Es ist von der Heft-DVD aus bootfähig und dient zum schnellen und sicheren Surfen im Internet. Weitere Systeme, etwa das aktuelle Ubuntu, können Sie zum Testen oder Installieren ebenfalls von der DVD aus starten. Die neue LinuxWelt XXL 1/2021 - jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt XXL:

Specials

Grundlagen der Systemverwaltung: Die wichtigsten Wartungsaufgaben nach der Installation

Die 20 häufigsten Linux-Probleme: Problemlösungen, die jeder Linux-Nutzer kennen sollte

Die 30 besten Systemtipps: Mit diesen Systemtipps gewinnen Sie Leistung, Kontrolle und Bedienkomfort

Linux und Datenträger: Einrichtung, Verwaltung und Pflege von Festplatten, SSDs und USB-Datenträgern

Konsolentipps

Konsolentipps für System, Dateien & Co.: Diese Tricks für die Konsole funktionieren schnell, präzise und für viele Zwecke

Terminalbefehle speziell für das Linux-System: Beseitigen Sie ärgerliche Bugs und lästige Fehlermeldungen

Terminal und Dateimanagement: Überraschenderweise lassen sich viele Dateiaktionen im Terminal leichter durchführen als mit GUI

Netzwerktipps für die Konsole: Die besten Lösungen für Netzwerkprobleme, Netzwerkaufgaben und Netzwerktuning

...

Desktoptuning

Tipps für jeden Desktop: Neue, unbekannte und bewährte Tipps für jeden Desktop

Gnome: Gnome ist 21 Jahre alt. Verbessern lässt er sich immer noch

Cinnamon: So holen Sie mehr aus dem Cinnamon-Desktop heraus

KDE: Alternative Menüs, Hotkeys, Hintergründe und mehr

...

Software & Dokumente

Tuningtipps für Tools & Programme: Machen Sie Office-, Internet- und Multimedia-Programme besser

Internetbrowser: Der Browser zählt zu den wichtigsten Tools auf einem Desktop-PC

Mail und Internet: Die Mail hat noch lange nicht ausgedient. Tipps zu Thunderbird

So tunen Sie Ihre Multimedia-Anwendungen: Die beste Behandlung für Audiodateien, Videos und Fotos

...

Hardware

Die besten Hardwaretipps: Interne und externe Geräte lassen sich oft noch optimieren

Schnelle Hardwaretipps, die sich lohnen: Optimieren Sie CPU, Thunderbolt, USB und weitere systemnahe Hardware

Tricks für HDDs, SSDs, DVD-Laufwerke und USB-Sticks: Überprüfen, verschlüsseln, beschleunigen und vieles mehr

Raffinierte Netzwerktricks für WLAN, die Fritzbox & Co.

...



Linux in Tabellen

Die Linux-Verzeichnisstruktur: Die Rubrik „Linux in Tabellen“ liefert Ihnen alle wichtigen Linux-Befehle, Tools und Infos in kompakten und übersichtlichen Tabellen. Den Anfang macht eine Auflistung der typischen Linux-Ordnerstruktur.

System-, Hardware- & Taskinfos

System- und Konfigurationsdateien

Terminal-Essentials

...

Das finden Sie auf der Heft-DVD

LinuxWelt-Surfsystem XXL: Das LinuxWelt-Surfsystem bietet Ihnen ein unkompliziertes und kompaktes Livesystem mit den Browsern Firefox 83, Google Chrome 86 und Opera 71. Sie können es direkt von der DVD starten.

LinuxWelt-Rettungs-DVD 7.0.7: Die wichtigsten Linux-Tools zur Datenrettung, aber auch für Komplettbackups und zur Bearbeitung von Partitionen versammelt die LinuxWelt-Rettungs-DVD aus eigener Entwicklung der Redaktion.

Ubuntu 20.10: Ubuntu 20.10 mit dem Codenamen „Groovy Gorilla“ hat einen neuen, verbesserten Gnome-Desktop, den Linux-Kernel 5.8 und aktualisierte Softwarepakete bekommen.

53 Handbücher als PDF

...

