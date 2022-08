Profi IT

In der neuen LinuxWelt Extra liefern wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Linux-Kommandos. Passend dazu finden Sie auf der Heft-DVD das komplette Heft-Archiv der LinuxWelt, 18 Jahrgänge auf über 10.000 Seiten. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.

Mit den richtigen Linux-Befehlen haben Sie Ihr System immer im Griff und erledigen alle Aufgaben schnell, einfach und mit der gebotenen Sicherheit. Dieses Heft möchte dafür einen möglichst kompakten und praxisnahen Überblick über die wichtigsten Linux-Kommandos liefern. So können Sie es als Nachschlagewerk für Befehle nutzen, an deren genaue Namen oder Optionen Sie sich gerade nicht erinnern. Ein Blick ins Heft genügt und Sie finden mit großer Sicherheit, was Sie brauchen. Beispiele zu den wichtigsten Linux-Kommandos ergänzen die Befehlsübersicht und machen das Heft auch zu einem Lehrbuch.

Die 10 wichtigsten Linux-Befehle für Einsteiger

Die 10 wichtigsten Linux-Befehle für Netzwerk und Internet



Linux-Befehle haben eine besondere Macht: Sie erledigen nicht nur die anstehenden Aufgaben, sie ermächtigen den Nutzer auch dazu, fast jede Linux-Distribution bedienen zu können. Denn während sich die grafischen Bedienungsführungen der Systeme teils stark voneinander unterscheiden, funktioniert die Steuerung per Terminalbefehl auf fast allen Systemen gleich. Und die Befehle bleiben über Jahre und Jahrzehnte unverändert. Ihr Wissen über Linux veraltet nicht, sondern bleibt stets aktuell. Die neue LinuxWelt Extra 3/2022 - jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt Extra:

Die wichtigsten Linux-Befehle

30 x Linux-Power. Mächtige Befehle – geniale Tools – Linux-Alleinstellungsmerkmale: Diese Fundgrube herausragender Linux-Funktionen macht Ihren PC-Alltag und Ihr Netzwerk sicherer, schneller, mobiler und komfortabler

Der Terminal-Guide. Der Einstieg: Wo Sie das Terminal brauchen, in welchen Varianten es auftritt und wie Sie es optimieren können

Der Terminal-Guide: Befehlsübersicht. Was haben Sie vor? Die Übersicht kategorisiert die wichtigsten Linux-Kommandos thematisch

Der Terminal-Guide: Beispielsammlung. So funktioniert es: Die Beispielsammlung bringt für alle Tools typische und praxisnahe Befehle

Unbekannte Funktionen. Coole Linux-Funktionen mit Potenzial: Diese versteckten Möglichkeiten sollten Sie kennen

Geniale Terminaltools. So erweitern Sie das Bash-Terminal um Funktionen und Bedienkomfort

Alles suchen & finden. Name, Größe, Alter: Mit diesen Werkzeugen gelingt die schnelle Suche nach Dateiattributen

Samba im Terminal. Das Tool Smbclient: So erhalten Sie im Terminal direkten Zugriff auf Samba-Freigaben

Terminal-Amnesie. Tipps gegen das Vergessen: Wie Sie wichtige Kommandos jederzeit wiederfinden

Tipps für Ihr Linux

Desktop-Geheimnisse. So nutzen Sie vergrabene Optionen in KDE, Gnome und Cinnamon

Unbekannte Linux-Tools. Cubic, Stacer, Xcalib? Diese Spezialisten machen den Systemalltag komfortabler

Management für Profis & Einsteiger

Das große ABC der Dateibearbeitung. Der große Ratgeber zu allen dateibezogenen Aufgaben:

• Namen- und Pfadkonventionen

• Datei- und Inhaltssuche

• Spezialfilter für Größe & Datum

• Kopieren und Synchronisieren

• Löschen und Komprimieren

• Dateibesitz und Dateirechte

• Formatkonvertierung

• Linux-Konfigurationsdateien

• Automatismen

Netzwerktricks

Per SSH-Tunnel immer erreichbar. Tunnelbohrung: Wie Sie von außen auf Ihren Server kommen

Fritzbox per Kommandozeile. IP-Abfragen, Verbindungsdaten, Reconnect? So erreichen Sie fast alle Fritzbox-Funktionen im Terminal

Im Anmarsch: Fritz-OS 7.50. Neue Firmware: Neben Wireguard- VPN kommen zahlreiche Leistungs- und Funktionsverbesserungen

Linux in Tabellen

Linux-Verzeichnisstruktur. Die Rubrik „Linux in Tabellen“ liefert Ihnen alle wichtigen Linux-Befehle, Tools und Infos in kompakten und übersichtlichen Tabellen. Den Anfang macht eine Auflistung der typischen Linux-Ordnerstruktur

System-, Hardware- & Taskinfos

System- und Konfigurationsdateien

Terminal-Essentials

Im Netzwerk: Befehle & Tools

Systemdienste unter Linux

Hotkeys für System und Terminal

Hotkeys: Desktop & Dateimanager

Linux-Distributionen im Überblick

Das finden Sie auf der Heft-DVD

Linux im Großformat: Die DVD ist randvoll mit attraktiven Linux-Systemen, die das Betriebssystem von

seiner besten Seite zeigen. Mit von der Partie ist wieder ein aktualisiertes Rettungssystem. Außerdem

finden Sie auf der DVD alle LinuxWelt-Ausgaben von 2004 bis 2021 sowie 35 Handbücher.

