In der neuen LinuxWelt Extra lesen Sie, wie Sie die häufigsten Linux-Probleme lösen. Auf der Heft-DVD finden Sie passend dazu 5 startfähige Spezialsysteme, mit denen Sie Linux und Ihre Daten retten.

Vergrößern LinuxWelt Extra 3/2021 Linux Systemhilfe - jetzt am Kiosk © IDG

Linux läuft sehr stabil. Viele Systeme arbeiten monatelang ohne Neustart und ohne Mucken. Das gilt vor allem für Serversysteme, aber auch auf dem Desktop ist Linux ein Dauerläufer. Kommt es aber doch zu Problemen, dann hat man oft nicht gleich den passenden Befehl parat oder das richtige Tool in petto. Diese Dinge braucht man ja schließlich selten. Hier möchten wir mit unserem Heft „Linux Systemhilfe“ beispringen. Sie finden auf hundert Seiten unverzichtbare Tipps, Tricks und Tools gegen Systempannen, bockige Software und streikende Hardware. So können Sie alle auftretenden Linux-Probleme ganz einfach lösen. Komplettes Hilfspaket auf DVD: Die Heft-DVD liefert fünf Systeme, mit denen Sie im Notfall Ihren Rechner wieder flottbekommen. Mit dabei ist auch eine neue Version des exklusiven Linux-Welt-Rettungssystems, das viele nützliche Tools vereint. Am besten ist es natürlich, wenn Sie diese Tools gar nicht benötigen und Ihnen ein Notfall erspart bleibt. Doch sollte es zu Problemen kommen, dann sind Sie mit der DVD und diesem Heft bestens vorbereitet. Die neue LinuxWelt Extra 3/2021 - jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt Extra:

Grundlagen

LinuxWelt-Rettungs-DVD 8.1. Unsere neue LinuxWelt-Rettungs-DVD hilft beim Reparieren und Retten von defekten Systemen

Die 20 häufigsten Linux-Probleme. Auf diese Probleme sind Sie sicher schon gestoßen. Hier gibt’s die Lösungen dazu

Troubleshooting System

Boot- & Startprobleme beseitigen. Wenn ein Linux-System nicht mehr startet, bringen diese Tools das System wieder zum Laufen

Instabiles System. Die Ursachen für Systemhänger können bei der Hardware, dem System oder bei Tools liegen

Alles Deutsch? Zeit, Sprache & Tastatur. Mit ein paar Mausklicks stellen Sie die Sprache systemweit um

Hacken Sie Ihr System. Nicht nur für Profis: Prüfen Sie Ihr System auf Sicherheitslücken

Linux als Dauerläufer. Linux läuft jahrelang ohne Upgrade. Wer möchte, kann aber zwischenzeitlich trotzdem neuere Software installieren

System aktualisieren. So klappt es mit den automatischen Updates bei Ubuntu, Mint & Co.

Point Releases und Kernel. Mit einem möglichst aktuellen Installationsmedium vermeiden Sie umfangreiche Updates

Desktop & Software

Linux Mint: Probleme lösen. Linux Mint 20 hat mit einigen Eigenheiten zu kämpfen

Probleme mit Desktop und X-Server. Wenn der Desktop streikt, ist dafür in der Regel ein Fehler in der Konfiguration verantwortlich

Turbos für Programme. Wenn Programme zäh laufen, liegt das häufig an überladenen Benutzerkonfigurationen

Fehlende Software. Wer neuere Programmversionen oder spezielle Software benötigt, muss auf (fast) nichts verzichten

Kleinere Linux-Pannen. Kleinere Probleme lassen sich meist schon über über ein Tastenkürzel beseitigen

Tempo-Probleme

Systemturbos. Hier geht es um systemnahe Leistungstipps

Schneller Systemstart. So beseitigen Sie lästige Systembremsen

Dm-Cache: Turbo mit Tücken. Der Dm-Cache ist vielversprechend, aber zu umständlich

Festplatten mit SSD-Cache. Ein SSD-Cache mit LVM2 ist eine moderne Möglichkeit, HDDs schneller zu machen

Langlebiges Home-Verzeichnis. Partitionen lassen sich auch anders aufteilen, als das Setuptool bei der Installation vorschlägt

Probleme mit Zugriffsrechten. Was ein Nutzer unter Linux darf, ist klar geregelt

Aufsperren mit USB-Stick. Eine Datei auf einem USB-Stick schließt die Systempartition automatisch auf

Hilfe, Dateien gelöscht! Wurden Dateien versehentlich gelöscht, gilt es schnell und richtig zu handeln

Imagebackups und Klonen. Abbildsicherungen von Laufwerken lohnen sich vor allem bei komplex konfigurierten Rechnern

Hardware & Netzwerk

Linux-Hardware und Treiber. Sehr neue oder exotische Hardware wird von Linux manchmal nicht erkannt

Grafikkarten optimal nutzen. Abhängig vom Einsatzbereich kann sich die Installation eines neueren und optimierten Treibers lohnen

Hardware & Peripherie. Für Linux gibt es nur selten Treiberunterstützung durch die Hardwarehersteller. Trotzdem läuft die meiste Hardware

Energiehunger von Notebooks bändigen. Tipps für eine längere Akkulaufzeit bei Notebooks

Festplatten und SSDs. Linux bietet einige Stellschrauben für die Optimierung von Speicherlaufwerken

Netzwerkprobleme lösen. Die Konfiguration des Netzwerks läuft unter Linux automatisch ab. Bei Problemen helfen diese Tipps

Türen im Netzwerk öffnen und schließen. Offene Ports für heimische Systeme sind ein – kalkulierbares – Risiko

Virensicher im Netzwerk. Ein Linux-PC verbessert den Schutz von beteiligten

Terminal

Tipps & Tricks. Im Terminal lassen sich fast alle Aufgaben der Systemwartung ausführen. Aber auch das Terminal braucht von Zeit zu Zeit Aufmerksamkeit. Hier finden Sie Tipps für eine bessere Konsole

Das finden Sie auf der Heft-DVD

Komplettes Hilfspaket mit fünf Systemen. Die Heft-DVD ist randvoll mit Systemen und bootfähigen Tools, mit denen Sie bei einem Notfall rettend eingreifen können. Mit dabei sind das LinuxWelt-Rettungssystem in der neuen Version 8.1, Rescuezilla, Rescatux, Blackbox und Ubuntu LTS, das als stabiles Ersatzsystem dienen kann.

50 Handbücher. Geballtes Linux-Know-how als PDFs

