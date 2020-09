Ralf Buchner

In der neuen LinuxWelt Extra erfahren Sie alles über die aktuelle Version des beliebtesten Linux aller Zeiten. Passend dazu erhalten Sie auf der Heft-DVD unter anderem drei startfähige Mint-Live-Systeme der neuesten Generation und 50 Handbücher zu Linux & Co. Jetzt am Kiosk.

Vergrößern LinuxWelt Extra 3/2020 Linux Mint 20 - jetzt am Kiosk

Linux Mint ist ein Desktopsystem, das für seine umsichtige Ausstattung bekannt ist. Systemtools, Zubehör, X-Apps, Codecs, Software – alles ist an Bord. Doch es fehlt ein praxisorientiertes Handbuch! Das kommt jetzt in Form der neuen LinuxWelt Extra – mit allen Mint-Editionen auf DVD! Die neue LinuxWelt Extra 3/2020 - jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt XXL:

Linux Mint 20

Der beste Linux-Desktop: Ein Handbuch für das beste Linux für PCs und Notebooks: Die Erfolgsgeschichte von Linux Mint und der Cinnamon-Oberfläche

Linux Mint: Das Konzept: Was Linux Mint ausmacht: Ein Blick auf den Markenkern und die Mint-Editionen (inklusive Ausblick auf die Debian-Edition LMDE 4)

Linux Mint 20: Das ist neu!: Mehr als nur eine neue Systembasis plus Warpinator: Linux Mint 20 hält einige weitere überraschende Funktionen parat

Die Mint-Tools: Eigenentwicklungen, X-Apps und Standardtools: Dieses Zubehör (Warpinator & Co.) hat jede Mint-Edition verbindlich an Bord

Grundlagen

Die Heft-DVD: Inhaltsübersicht und Anleitungen zur Benutzung: Die Heft-DVD bietet weit mehr als die drei bootfähigen Mint-Editionen

Systemimages kopieren: Das muss jeder Linux-Nutzer beherrschen: Mit den richtigen Werkzeugen schreiben Sie Linux-Abbilder auf USB und DVD

Linux-Hürden für Umsteiger: Was Windows-Umsteiger wissen sollten: Diese Linux-Eigenschaften gelten auch für Mint

Installation & Einrichtung

Die Solo-Installation: Einrichtung als alleiniges System auf Festplatte oder USB: Der Solobetrieb erfordert nur auf USB manuelle Angaben

Installationsvarianten: Verschüsselung, Parallelbetrieb und „Mint für Freunde“: So funktionieren Cryptsetup-, Multiboot- und OEM-Installation

Die Ersteinrichtung: Erste Pflichten nach dem Setup: Das „Willkommen“-Fenster bietet eine gute Orientierung

Software und Quellen: DEB, PPA, Flatpak, Snap, Appimage: Der Bezug von Software beschränkt sich längst nicht mehr auf die klassischen Paketquellen

...

Linux Mint in der Praxis

Starten und Abschalten: Abschaltfunktionen und automatische Starts: So optimieren Sie Systemstart und Shutdown

Benutzer und Rechte: Konten und Rechte: Was das „sudo“-Recht bedeutet und wie Sie Dateirechte ändern

Datenträger unter Mint: Dateimanager und Gnome-Disks: Diese Standardkomponenten erledigen alle Laufwerksaktionen

Dateiarbeiten: Kopieren, Löschen, an Software weiterreichen: So nutzen Sie die Dateimanager Nemo & Co. optimal

...

Mint-Desktops optimieren

Cinnamon-Tuning: Basisbedienung, Anpassung, Optimierung: So nutzen Sie alle Optionen des Standarddesktops (ausführlich dessen Neuheiten)

Mate-Tuning: Basisbedienung, Anpassung, Optimierung: So nutzen Sie alle Optionen des Mate-Desktops

XFCE-Tuning: Basisbedienung, Anpassung, Optimierung: XFCE ist mehr als ein Oldie-Desktop

Probleme & Lösungen

Mint-Systemprobleme: Bugs und Pannen: Umgehen Sie bekannte Mint-Systemprobleme

Hardware und Treiber: Wenn Geräte nicht laufen: Diese Strategien vermeiden Ärger mit nicht unterstützter Hardware

Netzwerkprobleme: Strategische Analyse im Heimnetz: So finden Sie den Verursacher von Verbindungsproblemen

Start- und Bootprobleme: Grub-Reparatur & Kernel-Schalter: So animieren Sie startunfähige Systeme und Livesysteme

Das finden Sie auf der Heft-DVD

Linux Mint 20 Cinnamon (64 Bit): Hauptedition mit Cinnamon-Desktop und das „eigentliche“ Linux Mint

Linux Mint 20 Mate (64 Bit): Mint-Variante mit der beliebten, anpassungsfähigen Oberfläche Mate

Linux Mint 20 XFCE (64 Bit): Mint-Variante mit Desktop XFCE und den geringsten Hardwareansprüchen

LinuxWelt-Surfsystem (64 Bit): Deutschsprachiges Livesystem (auf Porteus-Basis) mit Browserauswahl

Ubuntu Server 20.04 (64 Bit): Webinstaller (mini.iso) mit Desktop- und Komponentenwahl

50 Handbücher: E-Books im PDF-Format zu Linux-Grundlagen, Administration, Scripting

