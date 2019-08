Ralf Buchner

In der neuen LinuxWelt Extra 3/2019 finden Sie alle nötigen Infos, Tipps und Tricks zur Installation, Einrichtung und Nutzung von Ubuntu und der besten Software für Linux. Für die Heft-DVD haben wir mit Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu und Xubuntu die vier prominentesten Ubuntu-Varianten ausgesucht – jeweils in der nachhaltigen LTS-Version. Jetzt am Kiosk.

Vergrößern LinuxWelt Extra 3/2019 Ubuntu - jetzt am Kiosk

Ubuntu passt immer: Das System bietet für jede Hardware und für alle Desktop-Vorlieben eine passende Variante, um optimal auf dem Rechner zu laufen. Und das sind nur zwei von vielen guten Gründen, warum Ubuntu in allen seinen Varianten bei den Linux-Nutzern so beliebt ist. Mit zu den stabilsten Linux-Distributionen zählt Ubuntu. Das liegt zum einen an der professionellen Qualitätskontrolle der Ubuntu-Macher und zum anderen an den zwei regelmäßig erscheinenden Updates pro Jahr, die das System mit frischem Code versorgen. Das Installationsprogramm und der Partitionsmanager erlauben eine sehr gut funktionierende Installation des Systems, und die grafische Bedienerführung etwa für die Systemeinstellungen und die Software-Installation machen die Handhabung des Systems ganz einfach. Insgesamt also viele gute Gründe für Ubuntu. Die neue LinuxWelt Extra 3/2019 Ubuntu - jetzt am Kiosk!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt Extra 3/2019 Ubuntu:

Grundlagen

Das Ubuntu-Handbuch: Entscheidungshilfe & Praxis: Warum Ubuntu der beste Linux-Desktop für Einsteiger, Umsteiger und Pragmatiker ist

Ubuntu: Die Basisfakten: Das müssen Sie wissen: Die Erscheinungsweise, Supportdauer und Editionen von Ubuntu

Die Heft-DVD: Ausprobieren und Installieren: Was Sie mit der multifunktionalen Heft-DVD alles erledigen können

Der Umgang mit Images: Werkzeug und Know-how: So bringen Sie Linux-Abbilder bootfähig auf DVD und USB

Ubuntu für Windows 7: Zeit für den Umstieg: Welches Ubuntu eignet sich und welches Nutzungsszenario ist das beste?

Installation & Ersteinrichtung

Die Solo-Installation: Interne Festplatte oder USB: So einfach installieren Sie Ubuntu als alleiniges System

Die Multiboot-Installation: Bios/Uefi: Ubuntu respektiert bestehende Systeme, muss aber dazu im richtigen Modus booten

Spezielle Setupvarianten: Verschlüsselung/32 Bit/OEM: Diese nicht offensichtlichen Installationen sollten Sie kennen

Die Ersteinrichtung: Pflichten nach dem Setup: So bringen Sie Updates, Treiber, Systemsprache auf den Stand

Hardware und Treiber: Problemlöser und Treibersuche: Was tun bei Startproblemen und nicht erkannter Hardware?

Ubuntu-Systemprobleme: Lösungen für bekannte Bugs: Diese Fehler können Sie korrigieren oder umgehen

Die Ubuntu-Desktops

Ubuntu-Hauptedition: Schicker Gnome: Für wen und was sich diese Ausgabe eignet und wie Sie Gnome optimieren

Kubuntu mit KDE: Mit KDE geht mehr und alles: Warum vor allem anspruchsvolle Nutzer Kubuntu mit KDE lieben

Xubuntu mit XFCE: XFCE – reif, aber nicht veraltet: Diese Edition ist ein Klassiker für nicht mehr taufrische Hardware

Ubuntu Mate: Das Allzweck-Mate: Die mittelschwere Edition ist anpassungsfreudig und überall zu Hause

Lubuntu und Budgie: LXQT und Budgie im Kurzporträt: Was diese beiden Ubuntu-Editionen auszeichnet

Ubuntu-Systemverwaltung

Grundlagen der Verwaltung: Einstellungen, Tasks, Protokolle: Dieses Basiswissen brauchen Sie in jeder Ubuntu-Variante

Konten und Rechte: Benutzer, Systemverwalter – nicht jeder darf alles: Wie Sie die Dateirechte bei Bedarf ändern

Datenträger im Griff: Werkzeuge und Know-how: So laden, kontrollieren und optimieren Sie Ihre Laufwerke

Die Dateimanager: Basics und Tuning: Ubuntu-Dateimanager beherrschen lokale Daten und Netzressourcen

Terminaloptimierung: Shell-Befehle sind die gemeinsame Linux-Währung: Terminaltuning lohnt sich immer

Systemoptimierung: Booten, Systemleistung, Komfort: Diese Maßnahmen holen noch mehr aus Ubuntu-Systemen

Software & Aktualisierung

Updates und Software: Aktualisierung & Paketverwaltung: So beziehen Sie Updates und Anwendungsprogramme

Aktuellere Software: Externe Quellen (PPAs): Warum besonders LTS-Langzeit-Ubuntus von externen Quellen profitieren

Software im Container: Software ohne Versionskonflikte: Snaps und Appimages erlauben systemunabhängige Installationen

Die besten Systemtools: Systemnahe Werkzeuge: Diese Tools dürfen nirgends fehlen

Netzwerk & Server

Ubuntu im Netzwerk: Verbindungen und Freigaben: So kommen Sie ins Internet und tauschen Daten im lokalen Netzwerk

Der Ubuntu Server: Ausbaufähiger Minimalist: Die Serverinstallation erlaubt gezielte Komponentenwahl

Ein-Platinen-Rechner: Der Einstieg lohnt: Geniale Miniserver bleiben unter der Hundert-Euro-Hürde

SSH-Fernwartung: Der Linux-Tunnel: Warum der kleine SSH-Server auf jedem Ubuntu laufen sollte

Netzwerkprobleme lösen: Systematische Fehlersuche: So grenzen Sie Netzfehler Schritt für Schritt ein und lösen Probleme

Das finden Sie auf der Heft-DVD

Ubuntu 18.04.2 (64 Bit): Ubuntu-Hauptedition mit Gnome

Kubuntu 18.04.2 (64 Bit): Ubuntu mit KDE-Desktop

Xubuntu 18.04.2 (64 Bit): Ubuntu mit schlankem XFCE

Lubuntu 18.04.2 (32 Bit): kleinstes Ubuntu mit LXDE

Ubuntu Server 18.04 (32/64 Bit): flexibler Netinstaller (alle Desktops)

LinuxWelt-Surfsystem (32 Bit): Livesystem mit Browserwahl

Gparted Live 1.0 (32 Bit): Livesystem mit Partitionierer

