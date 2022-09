LinuxWelt 6/2022 am Kiosk: Linux für jeden PC!

Ralf Buchner

Wie wäre es mit folgendem Vorschlag: Jeder, der sich ein neues elektronisches Gerät anschaffen möchte, muss vorher ein anderes auf den Wertstoffhof bringen. Und das nur, um zu sehen, in welch unfassbaren Mengen bei uns Elektronik auf dem Schrott landet. Containerweise schmeißen wir das Zeug jeden Tag weg. Das Bundesumweltamt weist in der Statistik für 2019 fast eine Million Tonnen Elektronikschrott aus deutschen Haushalten auf. Das sind pro Einwohner fast 10 Kilogramm – und da zählt jedes Kleinkind und jeder betagte Senior mit. Dann vielleicht doch lieber so: Statt das Gerät auf den Wertstoffhof zu bringen, verzichtet man auf den Neukauf, spielt ein kleines, schlankes und schnelles Linux auf – und freut sich, dass das Gerät wieder schnurrt wie eine junge Katze. Denn mitnichten muss alte Hardware immer in die Verwertung, man kann sie mit dem geeigneten System und etwas Fachkenntnis schneller hinkriegen als einen Neu-PC. Wie das geht, erklären wir ausführlich in dieser Ausgabe. Und das Beste dran: Das gute Umweltgewissen und das Ersparte gibt es gratis oben drauf. Wenn sich das nicht lohnt!



Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt:

Grundlagen

Specials – DVD – Extra-DVD. Know-how & DVDs: Spannende Specials und brandaktuelle Systeme für Ihren Linux-Alltag

Die Heft-DVD: Alle Inhalte. Systeme, Tools, Software & PDFs

Distributionen auf Heft-DVD. Steckbriefe zu Garuda, Linux Lite, Porteus und Rescuezilla

Linux-News. News und Trends rund um Linux, Open Source und IT-Sicherheit

Special I – Linux für Hardware-Oldies

Alte Rechner neu belebt. Wo sich Recycling lohnt: Viele, aber nicht alle Altgeräte eignen sich für neue Rollen unter Linux

Linux für Oldies. Desktop- und Serversysteme: Diese Distributionen sind spezialisiert auf ältere Hardware

Alte Datenträger nutzen. Kleine, ältere SSDs & Festplatten: Nur SSDs haben Jobgarantie

Mac-Upcycling mit Linux. Linux auf alten Macs: Eine schlanke Distribution macht langsame Apple-PCs wieder flott

Special II – Linux Mint 21

Das neue Linux Mint 21. Was ist neu? Linux Mint 21 distanziert sich weiter von seiner Ubuntu-Systembasis

Upgrade, Setup & Einrichtung. Workshop zu Upgrade und Ersteinrichtung: So bringen Sie Linux Mint 21 auf Ihr Zielgerät

Cinnamon-Tuning. Workshop zum Mint-Desktop: Diese Optimierungsoptionen für Cinnamon und Dateimanager Nemo sollten Sie kennen

Special III – Chef-Dienst Systemd

Systemd am Start. Grundlagen des Init-Daemons: So funktionieren die wichtigsten Werkzeuge des Dienstemanagers

Systemd-Path. Überwachung von Ordnern und Dateien: Systemd-Path ermöglicht automatisierte Datensicherung

Systemd-Cryptsetup. Schlüsseldienst: Systemd eröffnet komfortable Optionen für verschlüsselte Datenträger

Eigene Systemd-Dienste. Service und Timer: Mit Systemd-Scripts erweitern Sie die Funktionalität Ihres Linux-Systems

Software

Neues in Libre Office 7.4. Vorstellung und Praxistipps: Was das jüngste Libre Office bringt und wie Sie es installieren

Docker Desktop. Grafische Linux-Apps im Container: Docker Desktop funktioniert unter Linux, Windows und Mac-OS

Screencasts mit Kooha. Unter Wayland: Kooha filmt Desktopaktionen samt Audioinput

Obsidian: Verknüpfte Notizen. Mehr als Notizen: Obsidian schafft Zusammenhänge durch Verlinkung

Netzwerk, Hardware, Raspberry

Datenschutz für Browser. Effiziente Trackingabwehr: Nutzen Sie alle Optionen in Firefox und Chrome, um Datenhaie zu stoppen

Scannen mit Airsane. Scannernutzung im Browser: Airsane macht das Gerät im gesamten Netzwerk erreichbar

LEDs mit Open RGB steuern. Linux wird bunter: Open RGB bringt Farbe auf Tastaturen, Lüfter-LEDs oder Hue-Leuchten

Gitlab & Github für alle. Nicht nur für Entwickler: Git eignet sich für Veröffentlichungen im Internet und für Teamarbeit

Praxis

Softwareumzüge. Export und Import: So übertragen Sie Softwareeinstellungen von einem System zum nächsten

Snaps und Flatpaks. Containerformate: Das sind die wichtigsten Kommandos für (De-) Installation und Optimierung

Konsolentipps. Neue Terminaltipps, u. a. mit dem alternativen Paketmanager Nala

Hardwaretipps. Problemlöser für Ruhezustand, Stromverbrauch und Monitor

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Linux Lite 6.0. Ubuntu-Derivat mit XFCE und breiter Software für Umsteiger

Garuda KDE Light 220808. Arch-basierte, auf Leistung getrimmte Distribution mit KDE

Porteus 5.0 LinuxWelt-Edition. Livesystem zum Surfen mit Browserauswahl plus Gparted

Rescuezilla 2.4. Livesystem zum Kopieren von Partitionen und Festplatten

Linux Mint 21. Das neue Mint mit Cinnamon 5.4 und klassischem Firefox

