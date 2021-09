LinuxWelt 6/2021 am Kiosk: Linux wird 30!

Ralf Buchner

In diesem Jahr wird Linux 30 Jahre und ist dabei vitaler denn je. Denn der Kernel wird alle neun bis zehn Wochen aktualisiert. An jeder neuen Kernel-Version arbeiten 1000 bis 2000 Entwickler mit. Sie fügen jeder neuen Ausgabe zwischen 300.000 und 400.000 Zeilen Code hinzu. Das ist ein Erfolg, mit dem Linus Torvalds im Jahr 1991 offensichtlich nicht gerechnet hatte, als er den ersten Post zu Linux veröffentlichte – mit dem mittlerweile berühmten Spruch „I‘m doing a (free) operating system (just a hobby…)“. Wir feiern dieses Jubiläum und schenken Ihnen 17 Jahrgänge der LinuxWelt mit 87 Heften. Wir hoffen, dass Sie viele weitere Jahre Teil der großen Linux-Gemeinschaft bleiben und viel Spaß beim Lesen der LinuxWelt haben. Das und vieles mehr lesen Sie in der neuen LinuxWelt 6/2021 - jetzt am Kiosk oder bequem im PC-WELT-Shop bestellen!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt:

Grundlagen

15 Jahre Linux Mint! Noch ein Geburtstag: Linux Mint verdient sich die Desktop-Krone

Auf Heft-DVD: Alle Inhalte. Die DVD im Überblick: Systeme, Tools, Software, PDFs & Videos

Distributionen auf Heft-DVD. Steckbriefe zu Solus, Cent-OS „Stream“, Rescuezilla und Q4-OS

Linux-News. News, Trends, Sicherheitslücken und Hardware der letzten Wochen

...

Special 1: Linux-Power

30 mächtige Linux-Befehle. Mächtige Befehle – geniale Tools – Linux-Alleinstellungsmerkmale: Diese Fundgrube herausragender Linux-Funktionen macht Ihren PC-Alltag und Ihr Netzwerk sicherer, schneller, mobiler und komfortabler

Special 2: Linux Mint (20.2) optimieren

Installationen und Upgrades. Solo, Multiboot & Upgrade: Der Mint-Installer beherrscht noch mehr als diese Standards

Systemoptimierung. Rundgang durch die Systemtools: So nutzen Sie die Systemzentralen und die Mint-Tools optimal

Desktoptuning (Cinnamon). Hochflexibler Cinnamon-Desktop: Hier finden Sie alle Optionen der Oberflächenanpassung

Speedtipps für Linux Mint. Systemnahe Leistungstipps: So beschleunigen Sie Updates, Datenträger und Bootzeiten

...

Software & Distributionen

Libre Office und Alternativen. Softmaker, Calligra, Only Office: Für wen lohnen sich diese Alternativen?

Libre Office im Servermodus. Office-Dienste „headless“: Wie das funktioniert und wo es sich anbietet

Individuelle Livesysteme. „Live-Build“ für Live-Bastler und maßgeschneiderte Livesysteme

Zettlr: Universaltexter. Editor & Zettelkasten: Ein idealer Markdown-Texter für Vielschreiber



Hardware, Netzwerk & Server

Speedtipps für SSDs & Co. Datenträgerzugriffe optimieren: Was bringt je nach Hardware (HDD, SSD, NVME) der Einsatz eines speziellen I/O-Schedulers?

Maus & Tastatur teilen. Mehrere Rechner – eine Tastatur & eine Maus: Das Netzwerktool Barrier macht’s möglich

Sicherheits-Check. Automatische Sicherheits-Checks: Spezalisierte Werkzeuge wie Traitor analysieren Ihr Netzwerk

Das Notnetz. Direktverbindung: So sprechen zwei Rechner miteinander, wenn kein reguläres Netz mit Router existiert

...

Praxis

Tipps & Tricks zu Virtualbox. Mehr Speed und Komfort für virtuelle Systeme: Diese Kniffe sollten Virtualbox-Nutzer kennen

Einsteigertipps: Windows-Programme unter Linux. So laufen auch Windows-Programme unter Linux

Desktoptipps. Tipps & Tools für die Linux-Desktops Gnome, KDE, XFCE

Konsolentipps. Neue Tipps & Tools bringen u. a. einen Bildviewer für das Terminal

...

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Solus 4.3 (64 Bit) . Unabhängiges System für PCs & Notebooks mit Budgie-Desktop

Q4-OS 4.5 (64 Bit). Oldie-Spezialist mit attraktivem und flexiblem Trinity-Desktop

Cent-OS 8 „Stream“ (64 Bit). Serversystem und Nachfolger des bisherigen Red-Hat-Klons

Rescuezilla 2.2 (64 Bit). Spezialisiertes Klon-, Backup-, Restoresystem mit Partclone

Linux Mint 20.2 „Edge“ (64 Bit). Jüngstes Mint mit Desktop Cinnamon und aktuellem Kernel

