LinuxWelt 6/2019 am Kiosk: 15 Jahre LinuxWelt

Ralf Buchner

Vor 15 Jahren erschien die erste Ausgabe der LinuxWelt. Dieses Jubiläum feiern wir, indem wir Ihnen alle 15 Jahrgänge LinuxWelt auf die Heft-DVD packen. So lässt sich in über 70 Heften die tolle Mischung aus einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Beiträgen mit Profi-Know-how nachlesen. Ein Blick in das LinuxWelt-Archiv zeigt auch, wie nachhaltig Linux ist. Wer sich vor 15 Jahren mit der LinuxWelt die Grundlagen von Linux angeeignet hat, etwa die wichtigsten Befehle fürs Terminal, der konnte damit alle folgenden Linux-Versionen gleichermaßen gut bedienen. Denn das grundlegende Linux-Knowhow veraltet kaum.

Trotzdem gibt es laufend spannende Neuigkeiten zu entdecken und aktuelle Entwicklungen zu besprechen. Zu den wichtigsten Linux-Themen heute zählt der Sicherheitsaspekt von Betriebssystem und Software. Darum bringen wir in dieser Ausgabe ein ausführliches Special zum Thema Linux und Sicherheit. So können Sie prüfen, ob Ihre Linux-Installation gut genug gegen Angreifer geschützt ist. Das und vieles mehr lesen Sie in der neuen LinuxWelt 6/2019 - jetzt am Kiosk!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt:

Grundlagen

Linux 2004 bis 2019: 15 Jahre LinuxWelt: Heutige Linux-Themen belegen den Fortschritt

DVD-Übersicht: Distributionen, Tools, Infos und alle 75 Ausgaben der LinuxWelt

Distributionen auf DVD: Steckbriefe von Manjaro XFCE, Parrot-OS, Q4-OS und Bionic Pup

Linux Mint 19.2: Vorstellung und Einstieg: Der Ubuntu-Ableger wird noch besser

Systemschutzmaßnahmen: Rückversicherung: Mit Timeshift, Clonezilla und Datenbackup arbeiten Sie pannensicher

Linux-News: Linux, Open Source und Sicherheit: Die jüngsten Trends, Updates und Sicherheitsnews

Special 1: Sicherheitsanalysen

Portscans mit Nmap: Offene Türen erkennen: Nmap-Portanalysen zeigen, ob Ihr Netzwerk von außen erreichbar ist

Server-Schwachstellen: Spezialwerkzeug Nikto: Das Tool erledigt Tausende von Checks und erkennt Fehler und Schwachstellen

Paketsniffer Wireshark: Wireshark weiß, was im Netzwerk läuft: Das Profiwerkzeug liest alle Netzwerkprotokolle mit

Burp-Suite-Proxy: Analysetool für Webanwendungen: Der Mitschnitt des Client-Server-Verkehrs entlarvt vorhandene Sicherheitsmängel

Dateisuche mit Dirbuster: Dateien auf Webservern: Dirbuster findet nicht öffentliche Verzeichnisstrukturen und Dateien im Internet

Pentesting: Hacken Sie Ihr eigenes System: Metasploit kennt und attackiert Tausende von Sicherheitslücken

Viren finden und beseitigen: Heterogene Netze: Scannen Sie Linux-Rechner, wenn diese von Windows frequentiert werden

Special 2: Software für Linux

Software und Pakete: Die Werkzeuge der Softwareinstallation aus den Paketquellen

Software in Containern: Snap, Flatpak, Appimage: Diese Formate haben Vor- und Nachteile

Zusätzliche Paketquellen: PPAs: Hier erhalten Sie die aktuellsten Softwareversionen

Software für Umsteiger: Mit diesen Programmen fällt der Windows-Umstieg leichter

Hardware

Der neue Raspberry Pi 4: Alles, was Sie über den Pi 4 wissen müssen: Was er leistet und was Sie als Zubehör brauchen

Die Odroid-Platinen: Eine Übersicht inklusive den neuesten Modellen N2 und H2

Mini-PCs: NUC und Zotax: Schicke Wohnzimmerserver mit Intel-CPU und großer Preisspanne

Zubehör für den Raspberry: Kameras, Displays und Sensoren: Das sind die besten Ergänzungen

Software

Videos konvertieren: Platz sparen, Qualität bewahren: So reduzieren Sie den Speicherplatz Ihrer Filme mit Handbrake und Avidemux

ISO-Bearbeitung: ISO-Images anpassen: Mit dem Tool Xorriso bauen Sie individuelle Livesysteme

Spieleklassiker unter Linux: GOG („Good Old Games“) und mehr: Diese Quellen für Linux-Spiele sollten Sie kennen

Samba im Terminal: Das Tool Smbclient: So erhalten Sie im Terminal direkten Zugriff auf Samba-Freigaben

Neue Software: 12 Programme im Steckbrief: Neuheiten & Updates aus dem Umfeld von Linux & Open Source

Praxis

Ubuntu-Installationen: Alle Varianten: Die Ubuntu-Installer können mehr, als Sie denken

Die 30 besten Systemtipps: Mit diesen Tipps gewinnt Ihr Linux-System an Leistung, Kontrolle und Bedienkomfort

Desktoptipps: Tipps & Tricks zu den Oberflächen Gnome, KDE, Cinnamon & Co.

Terminaltipps: Neue Bash- und Kommandotricks der Terminalprofis

Hardwaretipps: Hardwarekomponenten im Griff: Tools und Tricks, die sich lohnen

Softwaretipps: So bearbeiten Sie PDFs, laden Google-Apps als APK-Pakete und entfernen Snap-Container

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Manjaro XFCE 18.1 (64 Bit): Arch-Linux mit neuestem XFCE

Parrot-OS Home 4.6 (64 Bit): Desktoptaugliches Spezialsystem

Q4-OS 3.8 (64 Bit): Schlanker Desktop für Altgeräte

Bionic Pup 8.0 (32 Bit): Flexibles Zweit- und Minisystem

Linux Mint 19.2 (64 Bit): Desktop-Linux in neuer Auflage

