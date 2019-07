Ralf Buchner

Die neue LinuxWelt kommt mit spannenden Themen: In einem großen Special zeigen wir Ihnen unter anderem, wie Sie Linux auf jeder alten Hardware nutzen. Jetzt am Kiosk.

Vergrößern LinuxWelt 5/2019 am Kiosk: Entdecken Sie Linux

Außerdem erfahren Sie in unserem zweiten Special, wie Sie Linux virtuell nutzen. Denn Virtualisierung ist die einfachste Methode, ein anderes Betriebssystem ohne Reboot zu starten. Unter Linux lassen sich dann Windows-Programme bequem nutzen oder andere Linux-Systeme ausprobieren. Das und vieles mehr lesen Sie in der neuen LinuxWelt 5/2019 - jetzt am Kiosk!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt:

Grundlagen

Heißer Linux-Sommer: Unerwartet: Ein heißer Raspberry und weitere Überraschungen

Die Heft-DVD: Alle DVD-Inhalte: Distributionen, Boothelfer, Software und Infos

Distributionen im Steckbrief: 7 x Linux: Das leisten Peppermint, Manjaro, Fedora, MX Linux u. a.

Das neue Linux Mint 19.2: „Simply the best“: Der Desktop-Platzhirsch macht kleine, aber signifikante Fortschritte

Linux-News: Die wichtigsten News und Trends bei Linux und Open Source

Alternatives System-Log-in: Anmeldemethoden: So nutzen Sie Auto-Log-in, PIN oder Zwei-Faktor-Authentifizierung

Special 1: Virtualisierung

Virtualisierer Virtualbox & Co.: Grundlagen & Tipps: So verbessern Sie Leistung, Sicherheit und Datenaustausch virtueller Systeme

Virtualbox im Netzwerk: Virtualbox-Server: Wie Sie den Virtualisierer auf allen Rechnern im Netzwerk benutzen können

Schnelle VMs mit KVM/Qemu: Mehr Leistung, etwas weniger Komfort: Das bringt die KVM-Virtualisierung des Linux-Kernels

Fertige virtuelle PCs: Komplette Appliances aus dem Web: Das ist der schnellste Weg zum virtuellen System oder Server

Virtuelles portables Linux: Virensicheres Surf-Linux unter Windows: Portables Virtualbox macht mobil

Special 2: Entdecken Sie Linux

Re- und Upcyling mit Linux: Linux macht’s möglich: Solide ältere Hardware erhält eine neue Rolle als Server oder Zweitsystem

Preiswerte Miniserver: Offen auf Platinen, Embedded im NAS: Linux auf ARM-Hardware macht Heimserver erschwinglich

Serverlösungen für alle: Mediencenter? Nextcloud? Wiki? Linux bietet Serversoftware für jeden Einsatzzweck

Linux auf USB: Mobiles Linux: Es gibt keinerlei Einschränkung, Linux auf USB-Medien zu installieren

Sicher Surfen mit Linux: Viren mögen kein Linux! Linux (generell, live, virtuell) bietet Schutz – auch für Windows-Nutzer

Multiboot-Stick: Werkzeugkasten auf USB: So kombinieren Sie Livesysteme

Laufwerksverschlüsselung: Daten auf Notebooks: Luks leistet kompromisslosen Schutz

Spezialisierte Desktops: Schlank? Opulent? Maßgeschneidert? Sie dürfen wählen...

Software

Snapraid: Raid-Alternative: So richten Sie einen ausfallsicheren Speicherverbund mit Snapraid ein

Ciao, Adobe?: Kritische Bestandsaufnahme: Können Gimp & Co. gegen Photoshop & Co. konkurrieren?

Streamen mit Steamlink: Spielestreaming: Mit Steamlink holen Sie sich das Spiel vom Gamingrechner auf leistungsschwächere Hardware

Videoschnitt mit Davinci: Anspruchsvolle Videobearbeitung: Davinci Resolve genügt auch Profiansprüchen

Neue Software: 12 Softwareneuheiten & Updates aus dem Umfeld von Open Source und Linux

Hardware & Netzwerk

Chromecast mit Linux: Googles Streamingadapter: Was Sie beim Einsatz des kleinen TV-Zubehörs beachten müssen

Streaming mit Airsonic: Musikstreaming: Airsonic schickt Musik an Browser, an den Player Clementine oder eine Android-App

Tools für lahme Netze: Datenübertragung: Robuste Tools kommen auch mit Time-outs und Unterbrechungen zurecht

Raspberry Pi 4: Neues Modell – neue Projekte: Nach der Vorstellung erhalten Sie eine Anleitung für Infoboards

Festplattenrecycling: Was tun mit alten Festplatten? Der kritische Ratgeber zeigt Möglichkeiten und Grenzen

Praxis

ISO- und IMG-Dateien: Grundlagen, Werkzeuge, Tipps: So bringen Sie heruntergeladene Abbilder bootfähig auf DVD und USB

Desktoptipps: Neue Tipps für Anpassungen und Produktivität für Gnome, KDE, Cinnamon & Co.

Terminaltipps: Nützliches und Ästhetisches für Terminal und Konsole, u. a. mit Schriftanpassungen für das Grub-Bootmenü

Hardwaretipps: Tipps zu Hardware unter Linux mit kleinem Schwerpunkt zu Notebook-Dockingstations

Softwaretipps: Kleine Tricks mit großer Wirkung: Damit machen Sie Browser und Libre Office noch produktiver

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Fedora Workstation 30 (64 Bit): Red-Hat-System mit Gnome

Manjaro Cinnamon 18.0.4 (64 Bit): Arch-Distribution mit Mint-Desktop

Open Suse Leap NET 15.1 (64 Bit): Installer für neues Open Suse

Peppermint-OS 10 (64 Bit): Ubuntu-Variante mit Webfokus

MX Linux 18.3 (32 Bit): Debian-Variante für ältere Rechner

LinuxWelt-Surfsystem 05-19 (32 Bit): Porteus-Livesystem mit Browserwahl

Gparted Live 1.0 (32 Bit): Livesystem mit Partitionierer

Die LinuxWelt 5/2019 ist ab sofort am Kiosk für 8,50 Euro erhältlich. Alternativ können Sie das Heft auch über unseren Online-Shop bestellen und sich bequem nach Hause schicken lassen oder als ePaper herunterladen.

Die LinuxWelt gibt es auch in digitaler Form für Ihr Android-Gerät, iPad, iPhone, Windows Phone oder Windows 8.

Hier können Sie die LinuxWelt abonnieren .

Als Abonnent von PC-WELT Plus Digital erhalten Sie die LinuxWelt kostenlos . Sie müssen dafür im Plus-Account eingeloggt sein.