LinuxWelt 4/2021 am Kiosk: Top-Tools für Ihr Linux!

Der Vorteil der immer größeren Linux-Beliebtheit ist, dass immer mehr Tools für alle möglichen Zwecke zur Verfügung stehen. Der Nachteil: Man muss die Perlen erst mal finden in der Fülle des Angebots. Deshalb haben wir für Sie die LinuxWelt-Toolbox entwickelt. Sie enthält über fünfzig von der Redaktion ausgewählte Tools und Programme aus den verschiedensten Bereichen, jeweils mit Name, Programmart und einer kurzen Beschreibung versehen. Sie können in der Toolbox nach Themen stöbern oder gezielt nach Programmen suchen. Zu den meisten Tools bieten wir zudem Links zu weiterführenden Informationen an. Haben Sie das passende Tool gefunden, genügt in der Regel ein Mausklick, um die Installation zu starten. Wir haben in unserer Toolbox immer die neuesten Versionen hinterlegt, so dass Sie keine veraltete Software bekommen. Was Sie beim Stöbern durch die Toolbox bemerken werden: Wie viele tolle Tools es für Linux gibt. Das und vieles mehr lesen Sie in der neuen LinuxWelt 4/2021 - jetzt am Kiosk oder bequem im PC-WELT-Shop bestellen!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt:

Grundlagen

Ubuntu 21.04 und Wayland. Ubuntu macht uns zu Betatestern

Auf Heft-DVD: Alle Inhalte. Die DVD im Überblick: Systeme, Tools, Software, Toolbox und PDFs

Distributionen auf Heft-DVD. Steckbriefe: Xubuntu, Manjaro, Fedora, LinuxWelt-Rettungssystem

Linux-News. Die News, Trends, Sicherheitslücken und Hardware der letzten Wochen

Ubuntu 21.04. Das neueste Ubuntu: Für wen sich die Interimsversion lohnt

Special 1: LinuxWelt-Toolbox

LinuxWelt-Toolbox 2021. Softwarezentrale der Redaktion: So nutzen Sie die aktualisierte Toolbox und ergänzen sie bei Bedarf mit zusätzlicher Software

Tools für Ubuntu & Linux Mint. Die wichtigsten Ergänzungen für Ubuntu & Co: Diese Tools sollten auf keinem Desktop fehlen

Netzwerk & Internet. Samba, Apache, Fernwartung: So erweitern Sie das Netzwerk mit zusätzlichen Funktionen

Audio, Video & Fotos. Multimedia: Wer mehr als pure Wiedergabe benötigt, findet in der Toolbox bewährte Ergänzungen

Büroanwendungen. Wo Libre Office nicht ausreicht: Die besten Alternativen & Ergänzungen aus der LinuxWelt-Toolbox

Special 2: Elektronik-Frühjahrsputz

Mehr Platz auf Datenträgern. Software, Systemkomponenten, Benutzerdaten: Schaffen Sie Platz durch Deinstallation und Löschen

Auslagern & Komprimieren. Systempartition entlasten: So verlegen Sie Home, VMs, Software und Benutzerdaten

Netz & Web: Eine Inventur. Weniger ist einfacher: Wie Sie doppelte Speicher- und Softwaredienste im Netz zentralisieren

Mobilgeräte entrümpeln. Löschen, Auslagern, Daten übertragen: So schaffen Sie Platz auf Smartphones und Tablets

Aufgeräumte Elektronik. Steckerchaos, Kabelsalat, Staub: Einfache Maßnahmen und preisgünstige Hilfen schaffen Ordnung

Software & Distributionen

Kodi 19 „Matrix“ im Umbruch. Achtung bei Add-ons: Kodi 19 erneuert die Python-Schnittstelle für seine Erweiterungen

Passwortmanager. Passwörter ohne Cloud: So hosten Sie Ihre Zugangsdaten selbst

Fyde-OS. Chrome-OS für Raspberry Pi: Das interessante Fyde-OS ist eine Blackbox in puncto Datenschutz

Neue Software. 12 neue Versionen, u. a. mit Angry IP Scanner, Audacity, Raspberry Pi Imager und Ungoogled Chromium

Netzwerk & Server

Browser: Remote & virtuell. Szenarien für Windows-Nutzer. Wie Sie einen virenimmunen Linux-Browser unter Windows nutzen

Logdateien im RAM. Log2Ram: Das Tool verschiebt Logdateien ins RAM und entlastet langsame Medien wie SD-Karten

ELGG statt Facebook. Soziales Netzwerk für Datenschutz-Sensible: ELGG für kleinere Gruppen läuft auf dem eigenen Server

Fess: Zentrale Textsuche. Textcruncher als Netzwerkdienst: Die Serveranwendung Fess bietet via Browser indizierte Textsuche in Office- und PDF-Archiven

Backups mit Rear. „Relax and Recover“: Das Backuptool Rear ist ein flexibles, aber anspruchsvolles Profiwerkzeug

Praxis

Der Midnight Commander. Unverzichtbar am Server, praktisch am Desktop: Der Midnight Commander kann alles

Komponenten des Desktops. Der Weg zu Gnome & Co: So kommt die Shell auf den Monitor

Desktoptipps. Neue Tipps und Tricks für Gnome, KDE, XFCE, Cinnamon & Co.

Terminaltipps. Tipps & Tools für das Terminal, u. a. mit dem alternativen Dateilister Exa

Hardwaretipps. Neue Tipps zu Bluetooth, USB-Ports, Raspberry und Switches

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Xubuntu „Core“ 21.04 (64 Bit). Ubuntu mit XFCE-Desktop und reduzierter Software („Core“)

Manjaro 21 KDE (64 Bit). Beliebtes Arch-System mit Calamares-Installer und KDE Plasma

Fedora 34 Installer (64 Bit). Grafischer Installer (kein Livesystem) mit freier Desktopauswahl

LinuxWelt-Rettungssystem (64 Bit). Livesystem mit Rettungstools Gparted, Testdisk, Clonezilla u. a.

Ubuntu 21.04 (64 Bit). Neuestes Ubuntu in der Hauptedition mit Gnome-Desktop

Bootfähige Extras und Tools. Super Grub Disk, Memtest, Hardware Detection Tool (HDT), Shred-OS, Plop-Bootmanager

LinuxWelt Digital XXL 4/21 (PDF). Das aktualisierte Handbuch: 331 Seiten technische Grundlagenartikel und Distributionsratgeber

Wahl-O-Mat Distributionen. Interaktiver Fragebogen zur Wahl der passenden Linux-Distribution

EXTRA: LinuxWelt-Toolbox 2021. Die beste Linux-Software: Eine kommentierte Übersicht nützlicher Programme mit One-Click-Installer

