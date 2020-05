LinuxWelt 4/2020 am Kiosk: Systemhilfe für Ihr Linux

Ralf Buchner

Die Corona-Krise führt zu Veränderungen, die sich viele von uns vor Kurzem noch nicht vorstellen konnten, seien es Ausgangsbeschränkungen oder die Maskenpflicht. Eine weitere Veränderung war zwar nicht unvorstellbar, aber bei den meisten Firmen recht unbeliebt: das Home-Office. Vermutlich war die Angst vor Kontrollverlust in der Chefetage zu groß, als dass sich das Home-Office hätte durchsetzen können. Jetzt hat Social Distancing hier neue Tatsachen geschaffen. Laut einer Umfrage von Ende April arbeiten 41 Prozent der Berufstätigen von zu Hause aus. 68 Prozent von ihnen wollen auch nach der Corona-Krise im Home-Office arbeiten. Diese Form der Arbeit wird also bleiben, denn sie funktioniert und macht die Menschen zufriedener also zuvor. Home-Office wird auch deshalb bleiben, weil viele Unternehmer erkennen, wie viel sie sparen, wenn sie keine riesigen Büroräume mehr bereithalten müssen. Die LinuxWelt zeigt in der aktuellen Ausgabe, wie Sie mit Linux ein perfektes Home-Office schaffen können. Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen viel Vergnügen, ganz gleich, ob Sie die Linux-Welt zu Hause, im Park oder in einem Bürogebäude lesen.

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt:

Grundlagen

Das neue Ubuntu 20.04: Warum das Upgrade lohnt: Der LTS-Langläufer bringt frische Software und neue Funktionen

Die DVD-Übersicht: Alle Inhalte der Heft-DVD: Distributionen, Appimages, Boottools, Software und Infos

Distributionen auf DVD: Kurzvorstellungen von Lubuntu, Xubuntu, Bodhi Linux, Lxpupsc und Ubuntu Server

Knoppix 8.6: Knoppix bleibt relevant: Mit diesen Einrichtungstipps nutzen Sie die Live-Legende optimal

Linux-News: Die jüngsten News und Trends rund um Linux-Kernel, Open-Source-Software, Sicherheit und Linux-affine Hardware



Special 1: Ubuntu 20.04 LTS

Das brandneue Ubuntu: Die offiziellen Ubuntus plus Server: Das ist neu an der Basis, im Installer und bei den Desktops

Installation & Upgrade: Setup und ZFS: Wie Sie Ubuntu 20.04 installieren und was für und gegen das Dateisystem ZFS spricht



Was Ubuntu 20.04 fehlt: Homectl vermisst: Wie Sie die fehlende Home-Verschlüsselung mit externen Tools kompensieren

Probleme & Lösungen: Bugs und Defizite: Der Ratgeber löst Start- und Hardwareprobleme und ergänzt fehlende Codecs



Special 2: Homeoffice

Online im Team arbeiten: Nextcloud/Google/Microsoft: Was die Cloud für Kooperation und Datenaustausch leistet

Fernzugriff und Fernwartung: Präsentation und technische Hilfe über das Internet: So nutzen Sie Teamviewer und Open SSH

Sicherheit durch VPN: Homeoffice absichern: VPN begrenzt Ihre Webdienste auf eine enge Personengruppe

Der Dateitransfer: Datenaustausch von A nach B: Nutzen Sie die Möglichkeiten von Mail, SSH/SFTP und Webdav

Audio/Videokonferenz: Kostenlos und große Auswahl: Achten Sie bei Chatprogrammen auf die technischen Details

Software

Alternative Paketformate: Snap – Flatpak – Appimage: Welche Vor- und Nachteile bringen diese Formate gegenüber dem klassischen Paketformat?

Topgrade: Alles updaten: Update-Front-End für alle Systeme: Topgrade vereinfacht die Updatepflichten vor allem bei größerer Gerätezahl

Open Broadcaster: Desktop live auf Youtube & Co.: Das Tool streamt Ihren Bildschirm auf bekannte Videoportale



Python-Crashkurs: Grafische Programme mit Python: Die Anleitung liefert Grundlagen und ein praktisches Beispiel

Neue Software: 12 Programme im Steckbrief: Neuheiten & Updates aus dem Umfeld von Linux & Open Source

Netzwerk & Raspberry

Fritzbox-Interna: Routertuning: Wie Sie Geräte und Dienste priorisieren u. v. m.

Samba-Version 4.12: Neues Samba im Test: Der Netzwerkdienst wird schneller

WSL: Linux unter Windows: Mehr als nur Bash für Windows: Hier läuft ein minimales, aber komplettes Linux unter Windows

Alternativen zu Raspbian: Spezielles für den Raspberry: Systeme für Gamer und Bastler

Streaming mit dem Pi: Praxisratgeber: So bringt der Raspberry Livebilder ins Internet

Serverüberwachung: Monitoringsoftware für einfache und gehobene Ansprüche



Praxis

20 häufige Linux-Probleme: Was LinuxWelt-Leser nervt: Der Ratgeber löst die meistgenannten Systemprobleme der letzten Leserumfragen

Desktoptipps: Frische Tipps & Tricks für die Linux-Oberflächen Gnome, KDE, Cinnamon & Co.

Konsolentipps: Tricks und Tools: So bringen Sie eine SSH-Sitzung automatisch in den Terminal-Multiplexer u. a. m.

Hardwaretipps: Komfortable Komponenten: So richten Sie Zeichentablets ein und beschleunigen SSDs/NVMEs

Softwaretipps: Neue Tipps zu Libre Office, Firefox Voice, Dia, Netflix und zur Optimierung von Videos



Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Lubuntu 20.04 LTS (64 Bit): Kleinste Ubuntu-Variante mit LXQT-Desktop

Xubuntu 20.04 LTS Core (64 Bit): Ubuntu mit XFCE-Desktop und minimaler Software (Core)

Bodhi Linux 5.1.0 (64 Bit): Kleine, schnelle Ubuntu- Distribution mit Moksha-Desktop

Ubuntu Server 20.04 (64 Bit): Netinstaller (mini.iso)

Lxscpup 19.09 (64 Bit): Kleines, flexibles Zweit- und Minisystem auf Puppy-Basis

Ubuntu 20.04 LTS (64 Bit): Canonicals Hauptedition mit Gnome-Desktop



