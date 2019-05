LinuxWelt 4/2019 am Kiosk: Linux optimal

Ralf Buchner

Die neue LinuxWelt kommt mit spannenden Themen: In einem großen Special stellen wir Ihnen das neue Ubuntu 19.04 vor. Der Schwerpunkt bringt Sie in das neue Ubuntu inklusive Installation, Ersteinrichtungspflichen und Desktopanpassung. Jetzt am Kiosk.

Die Zwischenversion Ubuntu 19.04 ist uns auch mal ein Dankeschön an die Macher wert. Zwar bietet Ubuntu 19.04 keine überragenden Neuerungen, aber das Update ist zuverlässig und mit einigen Verbesserungen erschienen. Welche Änderungen es in der Version 19.04 gibt, verrät Ihnen unser Ubuntu-Special im Heft. Passend dazu finden Sie auf der Heft-DVD drei aktuelle Ubuntu-Varianten als Live-System. Das und vieles mehr lesen Sie in der neuen LinuxWelt 4/2019 - jetzt am Kiosk!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt:

Grundlagen

Ubuntu 19.04 auf Diät: Unspektakulär, aber zuverlässig: Die Zwischenversion 19.04

Die DVD-Übersicht: Systeme, Software, Infos, Videos: Das alles bietet die Heft-DVD

Solus 4 und Puppy 8: Steckbriefe zum Desktopsystem Solus und zum Livesystem Puppy

Linux-News: Die wichtigsten News und Trends bei Linux und Open Source

Linux-Umzug auf Uefi: Grub-Neuinstallation: So bootet ein im Bios-Modus installiertes Linux im Uefi-Modus

Netzwerkbeschleunigung: Kernel-Turbo für Netzpakete: Wo sich eine kaum bekannte Option ab Kernel 4.9 lohnen kann

Special 1: Ubuntu 19.04

Ubuntus neuester Stand: Unterbau und sechs offizielle Desktop-„ Flavours“: Das ist neu in Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu & Co.

Setup und Optimierung: Installation und erste Pflichten in Ubuntu 19.04: So gelingt der Einstieg in das Desktop-Linux

Desktoptuning: Gnome, KDE, Budgie & Co.: Das sind die wichtigsten Einstellungen für die Ubuntu-Oberflächen

Special 2: So lebt Hardware länger

Hardwarekontrolle: Temperaturüberwachung und Sensoren: Wie Sie Hitzeprobleme rechtzeitig erkennen

Shutdown und Start: Shutdown und Start nach Zeitplan: Reduzieren Sie die Laufzeiten von PCs und Server

Festplatten und SSDs: Ruhemodus, Standby und Datenorganisation: So leben Ihre Datenträger länger

Monitore und Displays: Helligkeitssteuerung und Reinigungstipps: Auch robuste Monitore brauchen Pflege

Akkulebenszeit verlängern: Verschleißteil Akku: Diese Maßnahmen können den frühen Verfall des Akkus verhindern

Special 3: Alles suchen und finden

Dateisuche im Terminal: Name, Größe, Alter: Mit diesen Werkzeugen gelingt die schnelle Suche nach Dateiattributen

Grafische Suchwerkzeuge: Dateisuche mit Fsearch und Angry Search: Diese grafischen Tools lohnen sich am Desktop

Lokale Inhaltssuche: Inhaltsindexer auf dem Prüfstand: Die Vorteile von Docfetcher gegenüber Baloo & Co.

Serverbasierte Suche: Datei- und Inhaltssuche auf Servern: Locate genügt einfachen, Recoll hohen Ansprüchen

Multimedia-Suche: Suchtools für Audio, Film, Foto: Diese Spezialisten schaffen Ordnung in der Mediensammlung

Software

Scannen mit Linux: Workshop: Diese Werkzeuge optimieren die Scanresultate

Neues Backuptool: Das leistet Cover Your Assets

Powershell für Linux: Vorteile der Microsoft-Shell

Theme Designer: So erstellen Sie mit Oomox ein individuelles Desktopthema

Das Spiel Minetest: Die Minecraft-Alternative zeigt sich in neuer, verbesserter Version

Löschmaschinen: Fdupes, Bleachbit & Co.: So geht rationales Löschen unter Linux

Neue Software: 12 Neuheiten & Updates: u. a. mit Gimp, Minetest, Qemu, Vivaldi

Hardware & Netzwerk

Fritzbox-Tuning: Die Fritzbox kann mehr: Tipps für den optimalen Einsatz des AVM-Heimrouters

Alte Router weiternutzen: Ausgemusterte Router in neuen Rollen: Was ohne und mit neuer Firmware machbar ist

Entspannt in der Cloud: Komfort versus Datenschutz: Manche Cloudfunktion ist unverzichtbar

Neue Streamingalternative: Der Server Streama liefert Filme an Firefox und Chromium

VPN mit Wireguard: Komfortable VPN-Lösung: Wireguard fordert vergleichsweise geringen Konfigurationsaufwand

Linux und GPS: GPS-Tracker und Routenplanung: So bearbeiten Sie die Geodaten mit Qmapshack unter Linux

Servermonitor Nagios: Kleine Einführung in Nagios: Das Profitool überwacht Server und Netzwerkdienste aller Art

Praxis

Linux und Windows: Datenaustausch & Kompatibilität: Was Sie beim Umstieg, beim Datentransfer und bei der Software beachten müssen

Desktoptipps: LXQT, KDE, Gnome und XFCE: Neue Optimierungen für die Linux-Oberflächen

Softwaretipps: Photocollage, Libre Office, Browser: So werden diese Programme noch produktiver

Konsolentipps: Terminal-Know-how mit dem Fernwartungsterminal Tmate und einem Kernel-Protokoll in Echtzeit

Hardwaretipps: Tools und Tricks zur Hardware: Ein grafisches Werkzeug hilft die Akkulaufzeiten zu verlängern

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Solus 4 (64 Bit): Desktop-Linux mit Budgie-Oberfläche

Puppy Linux 8 (32 Bit): Livesystem auf Basis Ubuntu 18.04

Ubuntu 19.04 (64 Bit): Hauptedition mit Gnome-Desktop

Xubuntu 19.04 (64 Bit): Ubuntu-Variante mit XFCE-Desktop

Lubuntu 19.04 (64 Bit): Ubuntu-Variante mit LXQT-Desktop

„Extras und Tools“: Boothelfer und Hardwareanalyse: Supergrub, Memtest, Hardware Detection Tool (HDT)

LinuxWelt Digital XXL (PDF): 322 Seiten technische Grundlagenartikel und Distributionsratgeber

LinuxWelt Wahl-O-Mat: Interaktiver Fragebogen zur Auswahl der optimalen Linux-Distribution

Videotutorials: Bildbearbeitung Gimp: Zehn werbefreie Videos zur professionellen Fotobearbeitung mit Gimp

