LinuxWelt 3/2020 am Kiosk: Der perfekte Linux-Stick

Allein das Wort „Linux“ erzeugt bei vielen Nutzern die Vorstellung einer fast undurchdringlichen Sicherheitsburg. Immun gegen Viren und gegen Hackerangriffe. Und auch die LinuxWelt wird nicht müde, den hohen Sicherheitsstandard von Linux zu betonen. Und das zu Recht. Völlig abgesichert gegen Attacken ist aber auch Linux nicht. So entdeckte der Google-Sicherheitsforscher Tavis Ormandy eine gravierende Lücke in Ghostscript (CVE-2019-6116), die Systeme mit Nautilus angreifbar machte. Der Antivirenhersteller Eset meldete vor zwei Jahren etliche Open-SSH-Backdoors. Und kurz vor Redaktionsschluss veröffentlichte das US-Cert Informationen über eine riskante, bereits 17 Jahre alte Lücke im PPP Daemon (CVE-2020-8597). Die Lücke hat einen CVSS Score (Risikobewertung) von 9,8 auf einer Skala bis 10 … Doch Linux kann sicher sein. Damit Sie trotz einiger Lücken ein sicheres Linux-System nutzen können, finden Sie in unserem Special „Sicher surfen“ alle wichtigen Tipps für geschützte Ausflüge ins Internet sowie Tricks für ein sicheres Grundsystem.

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt:

Grundlagen

Hardware 2020: Moderne Hardware plus Platinen und Oldies: Linux läuft überall

DVD-Übersicht: Alles auf der DVD: Distributionen, Boottools, Software und Infos

Distributionen auf DVD: Kurzvorstellungen von Solus, Linux Lite, Peppermint u. a.

Die beste Linux-Hardware: Ratgeber: Diese aktuelle Hardware passt zum Linux-Desktop

Linux-News: Die jüngsten News und Trends rund um Linux und Open Source

Special 1: Sicher surfen

PLinux surft sicher: Die Grundlagen: Warum Linux Sicherheit im Web verspricht und wie Sie diese weiter härten

Live oder virtuell im Web: Surfsystem und VMs: So gewinnen Sie Sicherheit und Datenschutz für Linux, aber auch unter Windows

Browsersicherheit: F&A: Welcher Browser ist der sicherste? Was bedeuten „Incognito“ oder „HTTPS Everywhere?“

Mit VPN sicher im Netz: VPN mit Wireguard: Wenn die Uploadleistung stimmt, surfen Sie unterwegs abhörsicher über den heimischen VPN-Server

Die robuste Surfstation: Porteus Kiosk: Das System ist die beste Lösung für öffentliche Surfstationen, die auch destruktiven Nutzer widerstehen müssen

Special 2: Mobiles Linux auf USB

Linux auf USB: Werkzeuge: Live / Multiboot-Live / installiert: So bringen Sie ein oder mehrere Linux-System(e) auf USB-Stick

Distris & Tools für den Stick: Spezialisierte Werkzeuge und kleine Allzwecksysteme: Diese Kandidaten sind ideal auf USB

Sicherer USB-Tresor: Varianten der Verschlüsselung: Plattformunabhängige und Linuxspezifische Tresorlösungen

USB-Szenarien: Mobile Ideen: So transportieren USB-Datenträger Medien samt zugehöriger Software

Software

Wine 2020: Windows-Software unter Linux: Der Nachbau der Windows-API wird immer besser und bleibt dennoch Dauerbaustelle

DOS-Box für Linux: Retrospiele unter Linux: So bringen Sie Klassiker wie Doom und Duke Nukem zum Laufen

Streaminginhalte speichern: Mediatheken, Youtube & Co: So speichern Sie Streams, obwohl dies so nicht vorgesehen ist

Textebene für PDFs: PDFs durchsuchbar machen: Das Tool OCR my PDF ergänzt eine fehlende Textebene per OCR

Libre Office „persönlich“: Optik und Einstellungskomfort: Diese Optionen machen Libre Office schöner und individueller

Grafana visualisiert Daten: Vielseitig, aber komplex: Monitoring mit Grafana macht auffällige Ereignisse augenfällig

Neue Software: 12 Programme im Steckbrief: Neuheiten & Updates aus dem Umfeld von Linux & Open Source

Netzwerk & Server

Neue Nextcloud 18: Vorstellung und Tipps: Nextcloud 18 ist schnell installiert und liefert ein Online-Office mit

Onedrive vs. Google Drive: Dokumente, Termine, Kontake und Kollaboration: Welcher Clouddienst ist besser?

Raspberry-„Supercomputer“: Platinen im Clusterverbund: Eine Bastelanleitung für Nerds, die Chancen und Grenzen aufzeigt

Booksonic für Hörbücher: Spezialisierte Verwaltung für Audiobooks: So installieren und konfigurieren Sie Booksonic

Virtualisierung mit Proxmox: Für Profis: Proxmox Server bietet virtuelle Maschinen und deren Administration über das Netzwerk

Praxis

Die Systemverwaltung: Grundlagenbeitrag: So viel Systempflege brauchen auch Desktops wie Ubuntu und Mint

Tipps für Cinnamon: Optik und Übersicht: So machen Sie den Mint-Desktop attraktiver und komfortabler

Tipps zu KDE: So nutzen Sie das neueste KDE Plasma 5.18 optimal

Konsolentipps: Neue Tricks und Tools: u. a. mit dem Terminalserver Gotty

Hardwaretipps: Tipps und Zubehör: u. a. mit Y-Splitter für Ethernet-Kabel

Softwaretipps: Neue Tipps für Browser, Libre Office und Audiodateien

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Solus 4.1 (64 Bit): Eigenständige Linux-Distribution mit Budgie-Desktop

Linux Lite 4.8 (64 Bit): Ubuntu-Variante mit XFCEDesktop für Windows-Umsteiger

Peppermint-OS 10 (64 Bit): Spezialisiertes Surf- und Websystem, live und installierbar

KDE Neon User Edition (64 Bit): Ubuntu mit neuestem KDE 5.18

LinuxWelt-Rettungs-DVD (64 Bit): Neue Version 7.0.7 mit Browser, Rettungstools und Gparted

Gparted Live 1.1.0 (64 Bit): Livesystem mit Partitionierer

LinuxWelt-Surfsystem 3-20 (32 Bit): Deutschsprachiges Porteus mit Browserwahl und Mate-Desktop

