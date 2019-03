Ralf Buchner

Die neue LinuxWelt kommt mit spannenden Themen: In einem großen Special stellen wir Ihnen 38 Linux-Systeme für jeden Zweck vor. Auf der Heft-DVD finden Sie passend dazu neun startfähige Live-Systeme. Jetzt am Kiosk.

Vergrößern LinuxWelt 3/2019 am Kiosk: Das beste Linux

Die neue LinuxWelt beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Distributionen, mit Linux-Tools und mit Linux-Funktionen, die vermutlich längst nicht jeder LinuxWelt-Leser kennt. Die er aber aus Gründen der Produktivität, Sicherheit, Kreativität oder Ästhetik unbedingt kennen sollte! In den beiden umfangreichen Specials Linux für jeden Zweck und Unbekanntes Linux geht es um die interessantesten Distributionen für jede Aufgabenstellung – vom Desktop über Server und Livesysteme bis hin zu Spezialisten für Datenschutz, Festplattenpflege und Bootumgebung und um native Linux-Funktionen und externe Linux-Tools, die entweder an sich als Geheimtipps gelten dürfen oder ihr Potenzial erst preisgeben, wenn man die richtigen Tipps kennt. Das und vieles mehr lesen Sie in der neuen LinuxWelt 3/2019 - jetzt am Kiosk!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt:

Grundlagen

„Offroad-Linux“: Abseits der Hauptstraße: Spezialsysteme, Tools & Funktionen machen den Linux-Alltag produktiver

Der Linux-Kernel: Hintergrundbericht: Aufgaben, Zeitplanung und Verantwortliche der Linux-Kernel-Entwicklung

Benutzer und Rechte: Systematik und Praxis: So vermeiden Sie Zugriffsprobleme auf Dateiobjekte (lokal und Netz)

News: Linux, Open Source und Hardware: Wichtige Produkte, Projekte und Trends der letzten Wochen

Special 1: Linux für jeden Zweck

Desktopspezialitäten: Desktopalternativen zu Ubuntu und Mint: Diese zehn Distributionen überzeugen mit eigenem Fokus

Serverdistributionen: Cent-OS und Alternativen: Diese Serverdistributionen sind für PCs und Platinen die beste Wahl

Mobiles Linux „live“: Surf- und Zweitsysteme: Slax, Tails, Kali, Knoppix & Co. sorgen für Mobilität und Sicherheit

Reparatursysteme: Rettungssysteme: Diese Werkzeuge helfen nach Systemhavarien von Linux und Windows

Spezialisten & Exoten: Fundgrube: Diese Systeme für Desktop und Spezialaufgaben sind Empfehlungen für besondere Fälle

Special 2: Unbekanntes Linux

Linux-Funktionen: Native Linux-Fähigkeiten, die nicht jeder kennt: So holen Sie mehr aus jedem System

Linux-Tools: Wenig populäre Systemsoftware: Der Einsatz dieser Tools öffnet neue Türen im Systemalltag

Windows unter Linux: Virtualisierung der Windows-Demo: So nutzen Sie Windows-Programme optimal und langfristig

Ubuntu/Mint auf Raid: Inoffizielle Installationsoption: So bringen Sie Ubuntu & Co. auf einen Raid-Festplattenverbund

Grub-Geheimnisse: Der Bootmanager kann mehr: Anpassungen, ISO-Boot und Reparaturen in der Grub-Shell

Software & Distributionen

Linux Mint 19.1: Einrichten & optimieren: Der Ratgeber informiert über Systempflichten und Tuningoptionen

20 Jahre Gnome: Ist Gnome 3 in der Krise? Der produktivste Linux-Desktop feiert seinen Geburtstag unter Kritik

Terminal-Amnesie: Tipps gegen das Vergessen: Wie Sie wichtige Kommandos jederzeit wiederfinden

Perfekter Dateiexport: Libre Office und Docbook: So nutzen Sie die Exportmöglichkeiten des Writer optimal

Neue Software: Updates und Neuerscheinungen: Kurzportäts zu Audacity, Inkscape Universal Media Server u. a. m.

Hardware & Netzwerk

Websites mit Wordpress: Workshop: So gelingt der Umgang mit Themes, Menüs, Plug-ins und mit dem neuen Gutenberg-Editor

Paketsniffer Ether Ape: Visualisierung des Netzverkehrs: Dieser Paketsniffer macht die Netzwerkanalyse übersichtlicher

Amazon Fire TV: Tipps für den Streamingstick: Die Installation von APK-Paketen erweitert dessen Funktionalität

Raspberry mit LCD: Praktisches Zubehör: Für 25 Euro erhält die Platine einfache Info- und Steuerungsfunktionen

Bluetooth und Linux: „Blaue Wunder“ vermeiden: Gegen störrisches Bluetooth helfen Tools und Kommandos

Praxis

Desktoptipps: Neue Tipps und Tools für Gnome, KDE, Mate und XFCE

Konsolentipps: Tricks im Terminal, u. a. mit dem kolorierten Textviewer Bat

Hardwaretipps: Hardware-Know-how für USB, Raspberry und NVME-Laufwerke

Softwaretipps: Neue Tipps für Libre Office, Thunderbird und Firefox

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Ubuntu Mate 18.04.2 (64 Bit)

KDE Neon 2019-02-21 (64 Bit)

Antix 17.3.1 (32 Bit)

Manjaro Architect 18.0.2 (64 Bit)

LinuxWelt-Surfsystem (32 Bit)

Gparted Live 0.33 (32 Bit)

Clonezilla 2.6.0-37 (32 Bit)

Ubuntu Server (mini) 18.04.2 (64/32 Bit)

Tails 3.12.1 (64 Bit)

