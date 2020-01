Ralf Buchner

Die neue LinuxWelt kommt mit den beiden spannenden Specials "Die Macht der Schalter" und "Die Linux-Desktops". Jetzt am Kiosk.

Vergrößern LinuxWelt 2/2020 am Kiosk: Linux im Power-Modus

Zu den großartigen Fähigkeiten von Linux zählt seine einfache Bedienbarkeit über das Terminal. Wer sich die wesentlichen Befehle einmal gemerkt hat, kann Linux über viele verschiedene Distributionen und viele Jahre hinweg auf immer dieselbe Weise bedienen. Das CLI (Command Line Interface) bietet einen bleibenden Zugriff auf Befehle und darüber hinaus auf unzählige Optionen, die sich per Schalter aktivieren lassen. Auf der anderen Seite haben grafische Oberflächen (GUIs) natürlich auch ihre Vorteile. Man muss nicht den Namen von jedem Befehl und jeder Funktion im Kopf haben, sondern kann sie im Menü des Programms suchen. Auch neue Funktionen und Optionen lassen sich in der GUI leichter entdecken als im Terminal. Darum vereinen wir in unserem Special „Die Macht der Schalter“ das Beste aus beiden Welten: Wir zeigen, wie Sie Programme mit grafischer Bedienerführung dank der Parameter für den Befehlsaufruf bereits optimal konfiguriert starten. Wir zeigen auch, wie Sie leistungsfähige grafische Tools rein per CLI bedienen. Der Nutzwert ist enorm, der Komfort immens! Lassen Sie sich überraschen und holen Sie noch mehr aus Ihrem System heraus. Das und vieles mehr lesen Sie in der neuen LinuxWelt 2/2020 - jetzt am Kiosk!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt:

Grundlagen

Linux und die Desktops: Wie viele Linux-Desktops brauchen wir? Eine radikale Antwort auf übertriebene Vielfalt

DVD-Übersicht: Alle DVD-Inhalte im Überblick: Distributionen, Boottools, Software und PDF-Handbücher

Die Distributionen auf DVD: Kurzvorstellungen von Elementary OS, Ubuntu Kylin, Manjaro, LXLE, Cent-OS und Tinycore

Linux Mint 19.3: Brandneues Mint: Mint erneuert den Unterbau (Ubuntu 18.04.3) und erhält weiteren Feinschliff

Linux-News: Die jüngsten News, Trends und Updates rund um Linux, Open Source und Sicherheit

Special 1: Die Macht der Schalter

Programme und Schalter: Erste Beispiele mit Browser, Office, VLC: So nutzen Sie Startparameter komfortabel in Links und Hotkeys

Browser und ihre Schalter: Firefox und Chrome: Diese Startparameter sind unentbehrlich

Schaltergigant VLC: Medienplayer mit kompletter CLI-Steuerung: Die wichtigsten Schalter sollten Sie kennen

Veracrypt-Kommandos: Die Verschlüsselung kann alles über externe Kommandos ausführen

Virtualbox via Terminal: Auch ein Schaltergigant: Der Virtualisierer hat den Anspruch einer kompletten Befehlssteuerung

Office & Produktivität: Die besten Schalter für Libre Office, Thunderbird, Calibre, Keepass-X und Fsearch

Systemtools & Zubehör: Timeshift, Bleachbit & Co. wären ohne Terminal nur die Hälfte wert

Die Kernel-Schalter: Nothelfer: Diese Parameter des Linux-Kernels müssen Sie kennen

Special 2: Die Linux-Desktops

Linux-Desktops 2020: Ein Überblick: Dies sind die wichtigsten Unterschiede der aktuellen Oberflächen

Von Gnome bis Moksha: Zehn Desktops: Hier lesen Sie, ob für Sie neben Größen wie Gnome und KDE ein Budgie, Pantheon oder Moksha Betracht kommt

Software

Flatpak-Installationen: Theorie und Praxis des Containerfomats Flatpak: Welche Vor- und Nachteile bieten Flatpak-Installationen?

Magazinstil für Wordpress: Jenseits des Weblog-Layouts: Passen Sie die Gestaltung über Themes und Plug-ins individuell an

Mediencenter Jellyfin: Medienserver im Heimnetz: Kann das junge Jellyfin den Platzhirsch Kodi vom Thron stoßen?

Audacity-Audiobearbeitung: Audacity macht Audioaufnahmen besser: Der Workshop bespricht die wichtigsten Maßnahmen

Neue Software: 12 Programme im Steckbrief: Neuheiten & Updates aus dem Umfeld von Linux & Open Source

Hardware & Netzwerk

Pi-Brücke für Homekit: Raspberry verhilft inkompatiblen Geräten Zutritt in Apples Homekit

Raspberry: GPIO-Pins: Schalten & messen: Zusätzliche Bauteile verwandeln den Pi in einen Elektronikbaukasten

Mstream: Musikstreaming: Musik via Browser: Mstream liefert Audiosammlungen per HTML5

Neues PHP 7.4: Schneller & mächtiger: Das bringt die neue Version der Script-Sprache

Sichere SSH-Schlüssel: Veraltete Algorithmen und kurze Schlüssel: So bringen Sie SSH auf aktuelle Sicherheitsstandards

Spiele streamen: Spielen ohne Steam: Die Freeware Parsec ermöglicht kooperatives Spielen im Netz

Webserver im Vergleich: Apache – Nginx – Lighthttp: Welcher Webserver eignet sich für welche Aufgaben am besten?

Praxis

Crashkurs Netzwerk: Hardware im Heimnetz: Welche Geräte unentbehrlich sind und was Sie für den optionalen Ausbau benötigen

Desktoptipps: Frische Tipps & Tricks zu den Linux-Oberflächen Gnome, KDE, Cinnamon & Co.

Terminaltipps: So ermitteln Sie Systeminfos und nutzen die schnelle Dateisuche sowie das beste Screenshottool

Hardwaretipps: Kühlprobleme bei Routern und Raspberry-Platinen: Die besten Tipps für heiße Dauerläufer

Softwaretipps: Hilfe für populäre Software: Hier geht es um Webbrowser, Libre Office und Mailprogramme

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Elementary OS 5.1 (64 Bit): Attraktiver, reduzierter Desktop

Ubuntu Kylin 18.04.3 (64 Bit): China-Ubuntu im Windows-Stil

LXLE 18.04.3 (64 Bit): Schlankes inoffizielles Ubuntu

Manjaro Architect 18.1 (64 Bit): Installer mit Desktopauswahl

Cent-OS 8 Stream (64 Bit): Solide Serverdistribution

Tinycore 10 (32 Bit): Erweiterte LinuxWelt-Edition

Linux Mint 19.3 (64 Bit): Aktualisiertes Desktop-Linux

Die LinuxWelt 2/2020 ist ab sofort am Kiosk für 8,50 Euro erhältlich. Alternativ können Sie das Heft auch über unseren Online-Shop bestellen und sich bequem nach Hause schicken lassen oder als ePaper herunterladen.

Die LinuxWelt gibt es auch in digitaler Form für Ihr Android-Gerät, iPad, iPhone, Windows Phone oder Windows 8.

Hier können Sie die LinuxWelt abonnieren .

Als Abonnent von PC-WELT Plus Digital erhalten Sie die LinuxWelt kostenlos . Sie müssen dafür im Plus-Account eingeloggt sein.