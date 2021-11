Ralf Buchner

In der neuen Linuxwelt werfen wir einen Ausblick auf das Jahr 2022. Außerdem finden Sie auf der Heft-DVD das komplette Jahresarchiv der Linuxwelt 2021 mit über 1.000 Seiten Linux-Know-How. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.

Vergrößern LinuxWelt 1/2022 am Kiosk: Linux 2022

Für Linux wird 2022 ein gutes Jahr. Das hängt amüsanterweise auch mit Microsoft und seinem Betriebssystem zusammen. Denn Microsoft hat eine neue Windows-Version herausgebracht und verlangt von Millionen seiner PC-Nutzer, dass sie sich für das Upgrade einen neuen Rechner kaufen. Denn ohne topaktuelle CPU versagt Windows 11 den regulären Betrieb. Bei Linux ist das natürlich nicht der Fall, weshalb 2022 die Zahl der Linux-Nutzer wahrscheinlich großen Zulauf aus der Windows-Welt erhält. Worüber wir uns als LinuxWelt sehr freuen.

Im April 2022 können wir zudem mit einem neuen LTS-Ubuntu rechnen. LTS-Versionen mit jeweils fünf Jahren Support sind Meilensteine für alle Ubuntu-Nutzer. Und nicht nur für diese. Auch zahlreiche Ubuntu-Derivate wie Linux Mint, Peppermint OS, Elementary OS oder Zorin OS verwenden die LTS-Versionen und bringen im Anschluss an ein neues Ubuntu-LTS selbst neue Versionen heraus. Außerdem steht der Desktop Gnome 42 in den Startlöchern, und KDE 5.24 könnte ebenfalls 2022 erscheinen. Die wichtigsten Infos für das Linux-Jahr 2022 haben wir in diesem Heft zusammengetragen. Sie finden Neuigkeiten zu Systemen, Software und Hardware. Darüber hinaus gibt es auch in dieser Ausgabe wieder jede Menge Tipps und Tricks zu Linux sowie eine randvoll mit Software gefüllte Heft-DVD. Das und vieles mehr lesen Sie in der neuen LinuxWelt 6/2021 - jetzt am Kiosk oder bequem im PC-WELT-Shop bestellen!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt:

Grundlagen

Besser als Windows 11. Ein aktuelles Plädoyer für Linux

Auf Heft-DVD: Alle Inhalte. Systeme, Tools, Software & PDFs

Distributionen auf Heft-DVD. Steckbriefe zu Fedora, Xubuntu, Linux Lite und Sparky Linux

Linux-News. News, Trends, Sicherheitslücken und Hardware der letzten Wochen

...

Special 1: Hardware für Linux 2022

Linux vs. Windows 11. Flexibles Linux: Kompromissloses Windows 11 überlässt Linux ganze Rechnergenerationen

Notebooks für Linux. Leitfaden für 2022: Der Ratgeber zeigt, worauf Linux-Anwender beim Erwerb eines neuen Notebooks achten müssen

Dell versus Tuxedo. Dell XPS 13 9310 vs. Tuxedo Infinity Book Pro 14 Gen6: Zwei Businessnotebooks im Vergleich

Festplatten und SSDs. Datenträger neuester Stand: Was Sie über SATA, SATA-SSDs und NVMe-SSDs wissen sollten

...

Special 2: Linux-Desktops

Linux vs. Windows 11. Desktopvergleich: Warum Linux-Desktops der Oberfläche von Windows 11 überlegen sind

Die Linux-Desktops. Gnome, KDE, XFCE, Cinnamon & Co: Der Ratgeber zeigt die Vor- und Nachteile der Linux-Desktops

Linux-Desktops: Tipps & Tools. Desktopergänzungen: Kleine Tools und Konfigurationstricks optimieren Gnome und KDE Plasma

Software

Docfetcher: Der Textindexer. Textsuche: Wie Sie mit Docfetcher optimale Ergebnisse erzielen

Schaltungen mit Fritzing. Fritzing für Elektronikbastler: So konzipieren Sie eigene Schaltpläne

Zotero für Schreibprofis. Literatur- und Quellenverwaltung: Zotero organisiert Quellen & Zitate

Schriften mit Birdfont. Individuelle Fonts: Birdfont generiert neue Systemschriften

...

Netzwerk & Server

Top-Speed für Ihr Internet. Wenn der Provider nicht liefert: So funktioniert das Nachweisverfahren mit der „Breitbandmessung“

Tunnelbohrer Rport. Fernwartung leicht gemacht: Mit Rport erreichen Sie Server hinter Router-NAT und Firewall

Armbian für Platinenrechner. Nicht für Raspberry, aber für alle Verwandten: Armbian ist ein Favorit für die meisten Platinenrechner

Natives SSH für Windows. Client und Server: SSH unter Windows funktioniert jetzt in beide Richtungen problemlos

...

Praxis

Einsteigertipps: PC-Reparaturen. Wo Platz ist, ist der Komponententausch kein Abenteuer

Einsteigertipps: Geniale Terminaltools. So erweitern Sie das Bash-Terminal um Funktionen und Bedienkomfort

Konsolentipps. Neue Tipps & Tools: Benutzermenü des Midnight Commander u. a. m.

Hardwaretipps. Clevere Hardware: Touchpad-Eingabe, WLAN-Funktionen u. a. m.

...

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Fedora Linux 35 (64 Bit). Fedora-Installer mit (wahlweise) Gnome 41 oder KDE Plasma 5.23

Xubuntu „Core“ 21.10 (64 Bit). Ubuntu mit XFCE-Desktop und reduzierter Anwendungssoftware

Linux Lite 5.6 (64 Bit). Ubuntu-Derivat mit XFCE und umfangreicher Software

Sparky Linux 6.0 (64 Bit). Anspruchsloses Debian-Derivat für ältere Hardware

Ubuntu 21.10 (64 Bit). Hauptedition von Canonical mit Gnome 40 als Desktop

Extra: LinuxWelt-Jahrgang 2021. Alle sechs Ausgaben 2021 als PDF

