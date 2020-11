LinuxWelt 1/2021 am Kiosk: Update für Ihr Linux

Ralf Buchner

Never change a running system? Während manche Linux-Nutzer ungeduldig auf neue Funktionsupdates warten, wünschen sich andere gar keine Updates oder allenfalls welche gegen Sicherheitslücken. Verständlich sind beide Positionen. Es kommt eben darauf an, in welcher Rolle Linux seine Arbeit verrichtet. Grund genug für uns, dem Thema Update ein ausführliches Special zu widmen. Wir untersuchen, welche Systeme sich als echte Dauerläufer eignen, also so selten wie möglich aktualisiert werden müssen. Und welche Distributionen ihre Nutzer laufend mit Neuigkeiten erfreuen. Wir zeigen, welche Einstellungen für problemlose Updates nötig sind, und helfen, sollte es mal zu Updatefehlern kommen. Apropos Updates: Das neue Ubuntu 20.10 ist erschienen – und wir liefern es auf der Heft-DVD gleich mit. Die beliebte Distribution kommt mit einigen kleinen, aber feinen Neuerungen, etwa einem Log-in per Fingerabdruck oder sortierbaren Icons im Anwendungsmenü. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt:

Grundlagen

Langstreckenläufer: Linux macht Nachhaltigkeit einfach

Auf Heft-DVD: Alle Inhalte: Alle DVD-Inhalte im Überblick: Systeme, Tools, Software, PDFs

Distributionen auf Heft-DVD: Kurzvorstellungen von Ubuntu Mate, Bunsenlabs, Puppy & GRML

Ubuntu 20.10: Das ist neu: Alle Änderungen an der Basis und beim Gnome-Desktop

Schnelles Linux: Xanmod: Desktop-Spezialist im Test: Wie Xanmod die Leistung steigert

Sudo und Polkit: Ausweispflichten lockern: Diese Techniken sparen Kennwortabfragen

Linux-News: News & Trends der letzten Wochen

Special 1: Linux-Dauerläufer

Systeme mit Langzeitsupport: Ubuntu und andere Langzeitsysteme: Nachhaltigkeit beginnt mit der geeigneten Distribution

Updates & Upgrades: Notwendige Aktualisierung: So bestimmen Sie, ob und welche Updates automatisch oder von Ihnen kontrolliert installiert werden

Separate Home-Partition: Rückversicherung: Unabhängige Home-Verzeichnisse garantieren schmerzfreie Neuinstallationen

Klonen von Partitionen: Systemsicherungen: Imagebackups oder direktes Klonen bringt Linux auf neue Hardware

Point Release & Kernel-Update: Wenn Hardware auf neue Kernel wartet: Distributionen liefern Point Releases, aber auch manuelle Kernel-Updates sind möglich

Rolling Releases: Immer aktuell, aber weniger stabil: Der Radarcheck zeigt Vor- & Nachteile wichtiger Rolling-Distributionen

Dateimanager & Terminal: Der große Ratgeber zu allen dateibezogenen Aufgaben:

• Namen- und Pfadkonventionen

• Datei- und Inhaltssuche

• Spezialfilter für Größe & Datum

• Kopieren und Synchronisieren

• Löschen und Komprimieren

• Dateibesitz und Dateirechte

• Formatkonvertierung

• Linux-Konfigurationsdateien

• Automatismen

Software & Distributionen

Oldie-Spezialist Antix: Flott auf alten Kisten: Antix ist ideal für 10- bis 15-jährige Rechner

Anbox: Android unter Ubuntu: Android-Emulator: Anbox lädt Android-Apps aus dem Play Store unter Linux, ist aber noch unfertig

Digikam in Runde 7: Vorstellung: Die Bildverwaltung verbessert die Gesichtserkennung

Videoeditor Shotcut: Für Einsteiger: Shotcut kann viel und ist einfacher als Kdenlive & Co.

Laufwerke zusammenfassen: Merger FS: Das Tool kombiniert Datenträger zu einem Gesamtpool

Neue Software: 12 neue Versionen, u. a. mit Calibre, Htop und Kdevelop

Netzwerk & Server

Kleine Platinenjobs: Geringer Aufwand, minimale Hardwareansprüche: Diese Serverjobs sind für Hardware und Admininstrator ein leichtes Spiel

Die Samba-Alternativen: NFS, Webdav, SFTP: Die schnelleren Samba-Alternativen sind im Prinzip auch für Windows erreichbar

Rasantes 10-GBit-LAN: NBase-T und 10GBase-T: Bei den neuesten Netzwerkstandards werden selbst SSDs zur Bremse

Raspberry Pi übertakten: Was bringt Übertakten? Die Linuxwelt befragt alle vier Generationen des Raspberry Pi

SATA für den Raspberry Pi: Nützliches Zubehör: SATA-Docks und SATA-Platinen bringen SATA-Festplatten an den Platinenrechner

Werbeblocker Pi-Hole: Neue Version 5: So instalieren Sie den zentralen Werbeblocker und nutzen dessen neue Funktionen

Vier Firewall-Distributionen: Übersicht: Welche Vor- und Nachteile bieten prominente Firewallsysteme (IP-Fire, Clear-OS u. a.)?

Praxis

Linux spricht Deutsch: So spricht Linux durchgehend Deutsch: Grundlagen und Tricks zur Lokalisierung von Sprache, Zeit, Währung, Tastatur

Desktoptipps: Neue Tipps und Tricks für die Linux-Oberflächen Gnome, KDE, Cinnamon & Co.

Terminaltipps: Tipps & Tools für das Terminal: Wie Sie Webverzeichnisse mounten und mit Musikcube streamen

Hardwaretipps: So testen Sie die Hardware mit S-Tui und reparieren Bluetooth-Aussetzer nach Ruhezuständen

Softwaretipps: Optimierungen und Helfer für populäre Software: Hier geht es um Browser, Libre Office und Mail

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Ubuntu Mate 20.10 (64 Bit): Offizielle Ubuntu-Variante mit intuitivem Mate-Desktop

Bunsenlabs Lithium (64 Bit): Debian-basiertes System mit reduziert-edlem Openbox

Puppy Linux 9.5 (64 Bit): Schnelles, schlankes, aber gut ausgestattetes Livesystem

GRML 2020-6 (64 Bit): Kompletter Werkzeugkasten für Systemreparaturen aller Art

Ubuntu 20.10 (64 Bit): Canonicals Hauptedition mit aktuellem Gnome-Desktop 3.38

Extras und Tools: Supergrub, Memtest, Hardware Detection Tool, Plop-Bootmanager u. a. m.

Software auf DVD: Tools für Linux/Windows zur Verarbeitung von Systemimages (Unetbootin, Win 32 Disk Imager, Infrarecorder)

LinuxWelt Digital XXL (PDF): Aktualisierte Sammlung der wichtigsten LinuxWelt-Artikel: 323 Seiten technische Grundlagen und Tipps

EXTRA: LinuxWelt-Jahrgang 2020: Alle sechs Hefte des Jahrgangs

