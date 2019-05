Limitless: Lenovo zeigt weltweit ersten 5G-Laptop

Profi IT

Denise Bergert

Lenovo zeigt auf der Computex mit Project Limitless den Prototypen seines weltweit ersten 5G-Laptops.

Vergrößern Project Limitless erscheint erst 2020. © Lenovo

Auf der derzeit in Taipeh stattfindenden Elektronik-Messe Computex ist auch der chinesische Technologie-Konzern Lenovo vertreten. Das Unternehmen präsentiert in Kooperation mit Qualcomm, den nach eigenen Aussagen weltweit ersten Laptop mit 5G-Konnektivität . Bei der Hardware handelt es sich derzeit noch um einen Prototypen, der Lenovos Design-Handschrift trägt und an die Yoga-Reihe des Herstellers erinnert.

Im Gehäuse des Project Limitless getauften Windows-10-Laptops werkelt Qualcomms Snapdragon-8cx-Plattform, die mit dem Snapdragon X55 ein 5G-Modem beherbergt. Der Snapdragon 8cx wird im 7-nm-Verfahren gefertigt und bietet acht Kryo-495-CPU-Kerne sowie eine Adreno-680-Grafikeinheit. Lenovo verspricht eine vergleichbare Leistung wie beim Core i5-8250U, bei einer um rund 50 Prozent längeren Akku-Laufzeit. Project Limitless versteht sich als Convertible und kann sowohl als Tablet-PC als auch als vollwertiger Laptop genutzt werden. Zur Ausstattung gehören unter anderem zwei Lautsprecher, zwei USB-C-Ports, ein Fingerabdruck-Scanner, ein großes Trackpad sowie ein 14-Zoll-Monitor. Der Release von Project Limitless soll laut Lenovo allerdings erst 2020 erfolgen. Einen konkreten Termin nennt das Unternehmen noch nicht.

