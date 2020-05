Limitierte PS4 Pro im "The Last of Us Part II"-Design angekündigt

Panagiotis Kolokythas

Zum Start von "Last of Us Part II" bringt Sony auch eine limitierte Playstation 4 im entsprechenden Design auf den Markt.

Vergrößern Die limitierte PS4 Pro im The Last of US Part II Design mit extra erhältlicher externer Festplatte © Sony

Am 19. Juni 2020 erscheint - nach einer kurzen Verschiebung - das exklusive Playstation-4-Spiel The Last of Us Part II. Sony hat jetzt auch eine Limited Edition der Playstation 4 Pro im Design des Spiels angekündigt, die ebenfalls ab dem 19. Juni 2020 erhältlich sein wird und mit der die Veröffentlichung des Action-Adventures von Naughty Dog gefeiert wird.

Das Limited Edition The Last of Us Part II Playstation 4 Pro-Paket, so der vollständige Name, enthält:

Eine limitierte, gravierte Playstation 4 Pro

Einen limitierten Dualshock 4 Wireless-Controller

Eine physische Version des Spiels

Einen Download-Code, mit dem diverse digitale Inhalte zum Spiel auf der Playstation 4 Pro heruntergeladen werden können. Dazu gehören ein dynamisches PS4-Design und Avatare

Das Gehäuse der limitierten Playstation 4 besteht aus einer schwarzen, matten Oberfläche, in der das Tattoo von Ellie eingraviert ist. Ellie ist der Hauptcharakter in dem Spiel und spielte schon im ersten Teil eine wichtige und bewegende Rolle.

Vergrößern Playstation 4 Dualshock 4 Controller im The Last of Us Part II Design © Sony

Der limitierte Dualshock 4 Controller, der auch separat erhältlich sein wird, besitzt ebenfalls ein mattes Schwarz auf der Oberfläche mit weißen Mustern, Ellies Farn-Tattoo und dem "Last of Us Part II"-Logo auf dem Tochpad. Das PS4 Pro Paket, Headset und Dualshock gibt es in Deutschland und Österreich bei MediaMarkt und Saturn. Preisangaben macht Sony aber in seiner Ankündigung nicht.



Gemeinsam mit Seagate bringt Sony auch noch das offiziell lizenzierte Limited Edition The Last of Us Part II Seagate Game Drive mit 2 Terabyte Speicherkapazität.