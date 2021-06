Limitierte Colorful RTX 3090 für 5000 US-Dollar

Michael Söldner

Hersteller Colorful hat eine auf 1.000 Stück limitierte RTX 3090 für knapp 5.000 US-Dollar im Angebot.

Vergrößern Die iGame Geforce RTX 3090 Kudan von Colorful ist auf 1.000 Stück limitiert. © colorful.cn

Wer sich für Nvidias Flaggschiff RTX 3090 interessiert, muss dafür mindestens 1.549 Euro auf den Tisch legen. Voraussetzung dafür ist allerdings noch, dass sich eine solche Grafikkarte überhaupt finden lässt. Denn auch weiterhin sind Halbleiter-Produkte weltweit nur schwer zu bekommen. Wenn Geld hingegen keine Rolle spielt, lohnt sich ein Blick auf die iGame Geforce RTX 3090 Kudan des Herstellers Colorful . Diese Grafikkarte ist auf 1.000 Exemplare limitiert. Dazu kommt ein Verkaufspreis von sagenhaften 4.999 US-Dollar. Doch wieso verlangt der Hersteller mehr als dreimal so viel für seine limitierte Grafikkarte?

Der hohe Preis dürfte einmal der außergewöhnlichen Optik geschuldet sein. Die iGame Geforce RTX 3090 Kudan verfügt über zahlreiche Akzente in Gold und erinnert mit vielen Details an Steampunk-Elemente. So finden sich beispielsweise Zahnräder in Gold- bzw- Messingoptik auf der Karte. Darüber hinaus ist an der Grafikkarte ein um 90 Grad drehbares LC-Display mit 60 Hertz angebracht. Darüber lassen sich Daten wie beispielsweise die Temperatur anzeigen. Natürlich darf dabei auch eine RGB-Beleuchtung der Karte nicht fehlen, die die RTX 3090 zusätzlich zum Blickfang im PC-Gehäuse macht. Auch bei der Kühlung geht Coloful einen besonderen Weg: So finden sich an der Grafikkarte gleich drei 90-Millimeter-Lüfter. Auch der Anschluss einer Wasserkühlung ist möglich, dazu steht ein Quick-Release-Mechanismus zur Verfügung. Die Hitze wird dann an einen 240-Millimeter-Radiator abgegeben. Die technischen Daten orientieren sich am Referenzdesign von Nvidia. Dazu kommt jedoch ein Overclocking-Modus, der den Boost-Takt der Karte anstelle von 1.700 MHz auf 1.860 MHz anhebt. Dadurch steigt jedoch auf die Leistungsaufnahme, maximal darf die iGame Geforce RTX 3090 Kudan 500 Watt aus dem Netzteil ziehen.

