Life Unstoppable: Samsung-Event im September

Denise Bergert

Nach dem August Unpacked Event launcht Samsung im September eine weitere digitale Enthüllungsveranstaltung.

Vergrößern Life Unstoppable findet am 2. September digital statt. © Samsung

Samsung zeigt seine Produkt-Neuheiten in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie in Form von virtuellen Events. Nach der Unpacked-Veranstaltung im August, plant Samsung für September ein weiteres Event. Life Unstoppable wird am 2. September 2020 stattfinden. Die 45-minütige Show soll Samsungs Neuheiten aus den Bereichen Smartphone, Wearables, TV, Audio und Haushaltsgeräte zeigen. Der Event kann live von der Presse sowie Handels- und Industriepartnern mitverfolgt werden. Als Video ist Life Unstoppable dann kurz nach dem Ende der Veranstaltung für alle Nutzer zugänglich.

Samsung hat sich in diesem Jahr entschieden, nicht an der IFA in Berlin teilzunehmen. Life Unstoppable soll 2020 den Messebesuch ersetzen und mehrere Produkt-Vorstellungen bereithalten. Am 5. August findet zuvor Samsungs digitaler Unpacked Event statt, auf dem unter anderem die Enthüllung des Galaxy Note 20 und eines neuen Galaxy-Fold-Modells erwartet wird. Vom 3. bis 5. September plant Samsung außerdem noch eine Reihe kleinerer Veranstaltungen, bei denen der Konzern Geschäftspartner und Pressevertreter persönlich treffen will.