Sie sind so etwas wie kleine Städte, die 1.400 Standorte der Bundeswehr. Damit sie schnell und flexibel auf Veränderungen der Umwelt reagieren können, müssen sie autonom, autark, vernetzt und smart sein. Ein konsistentes Datenmodell schafft dafür die Voraussetzungen: Es digitalisiert sämtliche Prozesse und sorgt für Einheitlichkeit.

Sponsored Post Vergrößern Liegenschaften der Bundeswehr – smart in die Zukunft © BWI

Wie sieht die volldigitalisierte Liegenschaft von morgen aus? Antwort auf diese Frage gibt die Studie „IT in der Liegenschaft der Zukunft (LdZ)”, die die BWI GmbH im Auftrag des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) durchgeführt hat. Sie zeigt auf, wie IT und Infrastruktur an den Standorten in zehn Jahren aussehen, und beschreibt anhand eines Big Pictures, wie dort künftig IT-Services entwickelt und erbracht werden.

Liegenschaften als Smart Cities: autark, vernetzt, intelligent

Viele der über 1.400 Liegenschaften der Bundeswehr könnte man mit kleinen Städten vergleichen. An sie werden verschiedene Anforderungen gestellt: Sie sind je nach Nutzungsart Arbeitsort, Wohnraum, Einsatzzentrale, Materiallager, Trainings- und Sportzentrum, Krankenhaus, Flugplatz oder Marinehafen in einem. Damit alles reibungslos läuft, müssen die einzelnen Standorte nicht nur autonom im Hinblick auf die Versorgung mit den unterschiedlichsten Ressourcen wie Wasser, Energie und insbesondere Information sein, sondern auch als autarkes System funktionieren, das schnell und flexibel auf Veränderungen der Umwelt reagieren kann.

Um das Handlungs- und Leistungsvermögen von Liegenschaften auch in Zukunft zu sichern und zugleich das volle Potenzial moderner Technologien nutzen zu können, führt am Internet of Things kein Weg vorbei. Silodenken war gestern – heute müssen Informationstechnologie und Infrastruktur als Einheit betrachtet, geplant und aus einer Hand betrieben werden. Eine ganzheitliche, interdisziplinäre Perspektive auf Liegenschaften ist notwendig, um die Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen unterschiedlichen Ressourcen, Infrastrukturen und Endgeräten berücksichtigen zu können. Das Ziel beschreibt Tobias Orthey aus dem Bereich Portfolio Planning & Strategy der BWI und Autor der Studie so: „In der Liegenschaft von morgen sind alle Prozesse von Anfang bis Ende digitalisiert und alle Sensoren und Aktoren durchgängig miteinander vernetzt.”

Eine smarte Liegenschaft lenkt Waren-, Menschen- und Verkehrsflüsse in Echtzeit, indem moderne Informations- und Kommunikationstechnologien mit drahtlosen Sensornetzwerken und kabellosen Zugangstechnologien auf Basis eines gemeinsamen Datenmodells zum Einsatz kommen. Zur Steuerung, Analyse und Prognose dient ein digitaler Zwilling mit einem Frontend, das den rollenbasierten Zugriff auf Funktionen, Services und vernetzte Endgeräte der Liegenschaft ermöglicht. Dieser digitale Zwilling erfasst alle Daten der Liegenschaft, kombiniert diese zu einem einheitlichen Gesamtbild und modelliert sie zu einem virtuellen Gebäudeplan, der beispielsweise das Ineinandergreifen verschiedener Gewerke in der Planungsphase zeigt, die Steuerung aller Funktionen und Services ermöglicht und später auch die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur erleichtert.

Ein Beispiel aus der Studie ist das digitale Besuchermanagement: Ein biometrisches System zur Identifizierung von Personen steuert den Zugang von Besuchern bereits am Eingangstor. Das System ist mit einer Groupware-Lösung gekoppelt und prüft direkt, ob Besucher*innen einen Termin haben. Im Anschluss wird automatisch ein elektronischer Besucherausweis generiert, der alle erforderlichen Daten und Zugangsrechte auf einem Radio-Frequency-Identification-Chip (RFID) speichert und per Near Field Communication (NFC) überträgt. Dank einer Mobility-as-a-Service-Lösung bringt ein autonomes E-Fahrzeug den Gast zum richtigen Gebäude. Durch die Integration des Besuchermanagements in das Identity- und Access-Management und in das Schließsystem öffnet sich die Eingangstür des Gebäudes kontaktlos mithilfe des elektronischen Besucherausweises. Die Ansprechpartner*innen werden vorab über das Eintreffen des Gastes auf PC oder mobilen Endgeräten informiert und holen ihn auf dem Gelände persönlich ab. Ist der Besuch zu Ende, wird dies am elektronischen Besucherausweis quittiert.

Damit das Ganze so reibungslos wie beschrieben vonstattengeht, müssen die Prozesse, die beteiligten Sensoren und die Endgeräte des digitalen Besuchermanagements Daten austauschen, und das wiederum funktioniert nur, wenn ein konsistentes Datenmodell für Einheitlichkeit sorgt. Das Building Information Modelling (BIM; deutsch: Bauwerksdatenmodellierung) ermöglicht den Datenabgleich von der Planung über den Bau bis hin zur Nutzung. Der Effekt: Prozesse werden schlanker und effizienter. Das spart Zeit und Kosten und schafft Synergien zwischen allen Projektbeteiligten.

