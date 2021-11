René Resch

Mit einer Web-App des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte lässt sich einfach prüfen, welche Arzneimittel gerade Mangelware sind.

Vergrößern Lieferengpässe bei Apotheken: Web-App zeigt, welche Medikamente fehlen © Solarseven / Shutterstock.com

Auch bei Medikamenten kommt es hin und wieder, ähnlich wie auch in anderen Branchen, zu Lieferengpässen, bei denen Hersteller oder Großhändler gewisse Pharmazeutika nicht liefern können. In Apotheken oder im Netz sind die Mittel dann nur schwierig oder gar nicht erhältlich. Welche Medikamente im Detail betroffen sind, lässt sich mit der Web-App das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) auf PharmNet.Bund jedoch leicht herausfinden.

Welche Mittel gerade Mangelware sind, listet PharmNet.Bund detailreich in den Lieferengpassmeldungen auf der Webseite auf. Die auftretenden Lieferengpässe haben dabei nicht im speziellen etwas mit der Corona-Pandemie zu tun, lässt sich aber teilweise darauf zurückführen, so wird bei einigen Medikamenten direkt eine Erläuterung zum Lieferengpass bereitgestellt. Bei einem heißt es zum Beispiel: "[...] aufgrund der COVID-19-Situation konnte der Wirkstoff nur begrenzt hergestellt werden." Bei anderen kommt es teilweise schlicht zu Produktionsproblemen.

In der Datenbank sehen sich alle Lieferengpassmeldungen chronologisch aufgelistet. Neben der Bezeichnung, Gründen und der Meldungsart sind hier zum Teil auch Pharmazentralnummern (PZN) angegeben, die eine bundeseinheitliche Identifikationsnummer für Arzneimittel ist. Die Datenbank enthält dabei nur Daten zu Human-Arzneimittel, Impfstoffe oder Ähnliches werden hier nicht mit aufgelistet.



Mit KI & Big Data gegen Medikamenten-Lieferengpässe

Zukünftig will das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte besser zur Vermeidung von Arzneimittel-Lieferengpässen vorgehen und hat dazu ein neues Projekt ins Leben gerufen. So setzte man zukünftig auf KI- und Big-Data-Ansätze und fordert auch mehr Transparenz der Pharmaindustrie.

Der BfArM-Präsident Prof. Dr. Karl Broich schreibt dazu: "Patientinnen und Patienten müssen sich auf eine sichere Arzneimittelversorgung verlassen können. Deshalb werden wir Künstliche Intelligenz und Big Data auch gezielt gegen Lieferengpässe einsetzen. Wir werden mehr Transparenz von der Pharmaindustrie fordern, um noch früher wirkungsvoll gegensteuern zu können. Zugleich werden wir die Hersteller auf Basis dieser Daten mit konkreten Beratungsangeboten bei der Stabilisierung von Produktionsstrukturen und Lieferketten unterstützen."

Eine neue Koordinierungsstelle soll in naher Zukunft so umfangreiche Daten zu Produktionskapazitäten und Herstellungswegen sammeln und auswerten. Mehr dazu lesen Sie in der Pressemitteilung des BfArM vom 8. November 2021.