Lieblingsinhalte streamen mit Surfshark VPN - ab 1,75 Euro/Monat

Ina Reiter

VPN Anbieter gibt es wie Sand am Meer und es stellt sich die Frage, für welchen man sich entscheiden sollte. Im Prinzip haben alle VPNs ähnliche Anwendungsfeatures, es gibt aber doch einige Unterschiede.

Vergrößern Mit Surfshark VPN unbegrenzt auf alle globalen Streamingdienste zugreifen © Surfshark

Lieblings-Inhalte streamen

Über Surfshark VPN sind globale Inhalte wie Serien oder Filme überall verfügbar. Sogar von China aus haben Sie unbegrenzten Zugriff auf alle ausländischen Inhalte. Wenn Ihr Gerät mit Surfshark VPN verbunden ist, können Sie z.B. Netflix US oder Disney+ US streamen – unabhängig davon wo Sie sich gerade befinden. Sie können außerdem Youtube-Videos ansehen , die in Ihrem Land gesperrt sind. Es stehen über 1000 Server und über 56 Länder zur Auswahl, über die Sie sich einwählen können.

Der VPN-Dienst von Surfshark mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln sticht unter anderem durch seine Blind Search heraus.



BlindSearch – „saubere“ Suche



Mit der Funktion BlindSearch bietet Surfshark VPN eine „saubere“ Suche als Alternative zu Google und Co. an. Die in der App integrierte Suchmaschine spuckt ausschließlich organische Suchergebnisse aus. Die Suchergebnisse sind neutral und anonym, sprich völlig unabhängig von Ihrem Browse-Verhalten oder vorherigen Suchverhalten.



Jetzt Surfshark VPN anfordern und 82% Rabatt erhalten



Falls Ihre Emailadressen oder Ihre Passwörter Gefahr laufen, gehackt zu werden, erkennt der VPN dies und Sie erhalten umgehend einen Warn-Alert auf Ihr Handy.

VPN auf allen Geräten nutzen



Bei Surfshark VPN zahlen Sie nur einmal und können dann die Software auf all Ihren Geräten wie Smartphone, Desktop, Tablet, usw. nutzen. Im Unterschied zu anderen VPN-Anbietern gibt es keine Limitierung – Sie können sich mit einem Zugang auf unendlich vielen Geräten gleichzeitig verbinden.

30 Tage Geld-zurück-Garantie



Die VPN Software von Surfshark erhalten Sie schon für 1,75 Euro im Monat . Dieser Preis gilt, wenn Sie ein 2-Jahresabo abschließen. Sie können die Bestellung innerhalb von 30 Tagen kündigen und erhalten garantiert Ihr Geld zurück. Falls Sie den Dienst nur 1 Monat nutzen möchten, zahlen Sie einmalig 9,89 Euro. Der Gesamtpreis für ein Jahresabo liegt bei 59,88 Euro (4,99 Euro monatlich).



Surfshark VPN ab 1,75 Euro/Monat nutzen