Lidl verkauft Xiaomi-TV besonders günstig

Bei Lidl ist der smarte 55 Zoll Xiaomi-TV MI TV P1E zu einem günstigen Preis erhältlich. Hier alle Details.

Vergrößern Günstig bei Lidl: Der Xiaomi-TV Mi TV P1E © Lidl

Der Xiaomi-Fernseher Mi TV P1E ist bei Lidl aktuell zu einem besonders günstigen Preis erhältlich. Der 55 Zoll große smarte 4K-TV Mi TV P1E kostet nämlich nur 439 Euro, was im Vergleich zur UVP von 599 Euro einer Ersparnis von 26 Prozent entspricht. Ein Blick in den PC-WELT-Preisvergleich hier bestätigt , dass es sich um ein gutes Angebot handelt, denn der nächst günstige Anbieter Amazon verlangt aktuell für dieses Modell 489 Euro. Bei Lidl müssen Sie allerdings noch die Versandkosten (4,95 Euro) und Lieferkosten (19,95 Euro) in Höhe von insgesamt 24,90 Euro hinzurechnen, woraus sich ein Gesamtpreis von 463,90 Euro ergibt.

Zum Angebot: Xiaomi-TV Mi TV P1E 55 für 439 Euro + Versand- und Lieferkosten



Das bietet der Xiaomi-Fernseher

Der smarte Android-TV Xiaomi Mi TV P1E besitzt ein 55 Zoll LED-Panel mit 4K-Auflösung und 60 Hertz. Weiterhin bietet das Gerät HDR10, Dolby Digital, WLAN sowie Bluetooth. Neben dem Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-C und DVB-T2) sind auch genügend Anschlüsse vorhanden: 3 x HDMI, 3 x USB, ein AV-Eingang Mini, ein Ethernet-LAN-Anschluss, WLAN, Kopfhörerausgang und CI+ Slot. Für die Steuerung kann die mitgelieferte Bluetooth-Fernbedienung verwendet werden. Alternativ kann der Xiaomi-Fernseher Mi TV P1 auch über den Google Assistant gesteuert werden und hat Googles Chromecast-Technik, für ein optimales Streaming-Erlebnis direkt an Board.

Vorinstalliert sind diverse Android-Apps für Streaming, darunter etwas die Apps von Youtube, Prime Video und Netflix. Weitere Apps können über den integrierten Google Store installiert werden. Der Fernseher besitzt 2 Gigabyte Arbeitsspeicher und 8 Gigabyte internen Speicher. Die Abmessungen mit Füßen gibt der Hersteller mit 123,6 x 77,2 x 24,7 Zentimetern an.