Lidl-Schnäppchen: Lenovo-Chromebook ab 9.6. für nur 199 Euro

Panagiotis Kolokythas

Lidl hat in seinen Filialen ab dem 9. Juni ein Chromebook von Lenovo zu einem äußerst attraktiven Preis im Angebot.

Vergrößern Das Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook ist bei Lidl für nur 199 Euro erhältlich. © Lenovo / Lidl

Das Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook ist ab Donnerstag, dem 9. Juni, in Filialen des Discounters Lidl für 199 Euro statt 379 Euro (UVP) erhältlich. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 199 Euro. Der Verkauf, so Lidl im aktuellen Prospekt, erfolgt direkt an den Kassen des Discounters. Der Preis für das Gerät ist gut, wie auch ein Blick in den PC-WELT-Preisvergleich beweist, denn bei anderen Händlern kostet das Lenovo-Chromebook mit der gleichen Ausstattung um die 50 bis 60 Euro mehr.

Wer sich den Weg zu einer Filiale sparen möchte: Das Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook ist auch hier direkt im Lidl-Online-Shop für 199 Euro erhältlich , allerdings kommen dann noch mal 4,95 Euro Versandkosten hinzu.

Lenovo IdeaPad Flex 3i: Die Ausstattung

Im IdeaPad Flex 3i Chromebook steckt ein Intel Celeron N4500 der 10ten Generation, der mit bis zu 2,8 Gigahertz getaktet ist und 4 Megabyte Cache besitzt. Hinzu kommen 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte eMMC-Speicher. Der zur Verfügung stehende interne Speicherplatz kann über eine Micro-SD-Karte erweitert werden.

Der Touch-Bildschirm hat eine Größe von 11,6 Zoll und besitzt eine Auflösung von 1.366 x 768 Pixeln. Das "Flex" im Namen trägt das Gerät, weil es ein Convertible ist und sich also der Bildschirm nach hinten klappen lässt, sodass eine Nutzung wahlweise als Notebook oder Tablet oder eine Stellung dazwischen möglich ist.

Das Chromebook unterstützt WLAN 6 und Bluetooth 5.0 und ist nur 1,25 Kilogramm leicht bei einer Größe von 285,5 x 205,2 x 18,45 Zentimetern. Der Hersteller verspricht eine Akkulaufzeit (42Wh) von bis zu 10 Stunden. Als Betriebssystem kommt ChromeOS zum Einsatz, welches einige Vorteile im Vergleich zu Windows zu bieten hat, etwa was die Sicherheit und die Schnelligkeit angeht. Mehr dazu erfahren Sie auch in unserem Vergleichstest: Die besten Chromebooks im Test (2022)