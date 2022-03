Lidl: E-Bikes im Angebot - bis zu 43 Prozent Rabatt

Denise Bergert

Lidl gewährt in seinem Online-Shop bis zu 43 Prozent Rabatt auf 15 unterschiedliche E-Bike-Modelle.

Vergrößern Das E-Bike Alu-MTB 640B von Prophete ist aktuell für 1.299 Euro bei Lidl erhältlich. © Prophete

Wer das Frühlingswetter für ausgedehnte Radtouren nutzen will und noch auf der Suche nach einem passenden E-Bike ist, wird in dieser Woche eventuell bei Lidl fündig. Der Discounter gewährt in seinem Online-Shop Preisnachlässe auf zahlreiche E-Bike-Modelle . Beim Kauf können Lidl-Kunden so bis zu 800 Euro sparen.

E-Bike-Angebote im Online-Shop von Lidl

Beim E-Bike Alu-ATB von Prophete bekommen Käufer beispielsweise 33 Prozent Preisnachlass. Anstatt der UVP in Höhe von 1.939,94 Euro kostet das Fahrrad bei Lidl aktuell nur 1,299 Euro. Das Herren-Rad bietet eine Radgröße von 29 Zoll und einen Rahmen aus Aluminium. Durch die Bauweise bringt das E-Bike ohne Akku nur 25,9 Kilogramm auf die Waage. Der integrierte Akku ist am Rahmen montiert und schafft je nach Fahrweise maximal 130 Kilometer. Das Laden dauert etwas über fünf Stunden. Zur weiteren Ausstattung gehören eine Kettenschaltung mit neun Gängen sowie hydraulische Scheibenbremsen.

Prophete E-Bike Alu-ATB für 1.299 Euro bei Lidl

Ein weiteres Schnäppchen ist das E-Bike Alu-MTB 650B Graveler Big&Fast . Bei diesem Modell von Prophete können Käufer 13 Prozent sparen. Anstatt der UVP in Höhe von 1.499,95 Euro bietet Lidl das E-Bike aktuell für 1.299 Euro an. Das Modell hat eine Radgröße von 27,5 Zoll. Der Rahmen besteht aus Aluminium, womit das Rad nur 21 Kilogramm wiegt. Der Akku schafft je nach Fahrweise rund 100 Kilometer und lädt in vier bis fünf Stunden komplett auf. Zur Ausstattung gehören außerdem hydraulische Scheibenbremsen und eine Kettenschaltung mit acht Gängen.

Prophete E-Bike Alu-MTB 640B für 1.299 Euro bei Lidl