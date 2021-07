Lidl: Aktuelle Technik-Angebote im Überblick

Panagiotis Kolokythas

Bei Lidl gibt es aktuell interessante Technik-Angebote. Aktuell Lenovo Android-Tablets und eine günstige Dashcam.

Vergrößern Lidl lockt immer wieder mit Technik-Schnäppchen - hier ein aktueller Überblick. © Proxima Studio / Shutterstock.com

Gehen Sie bei Lidl einkaufen oder wollen Sie online bestellen? Wenn ja, dann sollten Sie auf diese interessanten Technik-Angebote achten, die aktuell beim Discounter erhältlich sind. Über einen Klick auf den Link gelangen Sie direkt zu den Details zu den Angeboten. Bei Angeboten im Online-Shop kommt noch eine Liefergebühr in Höhe von 4,95 Euro zum Preis hinzu.







Ab 12.7.2021 erhältlich: Lenovo Tab M10 mit LTE

Vergrößern Bei Lidl im Angebot: Das Lenovo Tab M10 mit LTE © Lenovo

Das Lenovo Tablet Tab M10 ("ZA4H0021SE") ist bei Lidl für 139 Euro erhältlich. Ein guter Preis, wie ein Blick hier in den PC-WELT-Preisvergleich beweist, denn andere Händler wollen mindestens 25 Euro mehr. Das Android-Tablet kann über WLAN oder LTE eine Verbindung zum Internet herstellen. Zur Ausstattung gehören:

CPU: Qualcomm Snapdragon 429 (4 Kerne mit je 2 GHz)

Grafik: Qualcomm Adreno 504 GPU



Display: 10,1" (1.280 x 800 Pixel)

Arbeitsspeicher: 2 Gigabyte

Interner Speicher: 32 Gigabyte

Konnektivität : WLAN, Bluetooth 4.2, LTE

Größe: 243,2 x 169,2 x 8,45 Millimeter

Gewicht: 480 Gramm







Ab 12.7.2021 erhältlich: Lenovo Tab M10 HD (2. Gen.)

Vergrößern Bei Lidl im Angebot: Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen © Lenovo

Das Android-Tablet Lenovo Tab M10 HD der zweiten Generation kostet bei Lidl aktuell 169 Euro. Im PC-WELT-Preisvergleich haben wir einen günstigeren Händler gefunden: Otto will für das Tablet aktuell nur 139,91 Euro. Die Ausstattung:

Display: 25,65 cm cm (10.1 Zoll) HD-Display 1.280 x 800

Prozessor: MediaTek Helio P22T (8C, 8x A53 @2.3GHz)

Arbeitsspeicher: 2 GB RAM

Interner Speicher: 32 GB eMMC

Grafik: Integrated IMG PowerVR GE8320 GPU

Drahtlose Konnektivität: WLAN + Bluetooth: 11a/b/g/n/ac, 1x1 + BT5.0

Webcam: Front 5.0MP / Rear 8.0MP

Anschlüsse: 1x Kartenleser, 1x Pogo pin connector (2-point), 1x Kopfhörer / Mikrofon combo jack (3.5mm), 1x USB-C 2.0

Audio : Zwei Lautsprecher an den Seite mit Dolby Atmos

Betriebssystem: Android 10

Akku: 5.000 mAh

Abmessungen: 241,54 x 149,38 x 8,25 mm

Gewicht: ca. 420 g

Hersteller- / Modellnummer: ZA6V0056SE





Ab 12.7.2021 erhältlich: Lenovo Tab M10 Plus

Vergrößern Bei Lidl im Angebot: Lenovo Tab M10 Plus © Lenovo

Und auch noch ein drittes Lenovo-Tablet ist bei Lidl erhältlich: Das Lenovo Tab M10 Plus für 189 Euro statt 239 Euro (UVP), was einem Rabatt in Höhe von 20 Prozent entspricht. Empfehlen können wir dieses Angebot allerdings nicht, denn hier im PC-WELT-Preisvergleich findet sich das gleiche Tablet bei anderen Anbietern bereits für um die 150 Euro. Für einen kleinen Aufpreis erhalten Sie dort auch statt der 32- die 64-Gigabyte-Variante. Die Ausstattung:

Display: 10.3" (26,2 cm) FHD (1920 x 1200) TDDI 330 nits

Prozessor: MediaTek Helio P22T (8C, 8x A53 @2.3GHz)

Arbeitsspeicher: 2 GB RAM

Datenspeicher: 32 GB eMMC

Grafik: Integrated IMG PowerVR GE8320 GPU

Drahtlose Konnektivität: WLAN + Bluetooth: 11a/b/g/n/ac, 1x1 + BT5.0

Webcam: Front 5.0MP / Rear 8.0MP

Anschlüsse: 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer / Mikrofon (3.5 mm), 1x Pogo pin connector



Audio: Lautsprecher an der Seite mit Dolby Atmos Unterstützung



Betriebssystem: Android 9 (mit Update auf Android 10)



Akku: 5.000 mAh

Abmessungen: 244,2 x 153,3 x 8,15 mm

Gewicht: ca. 460 g

Hersteller- / Modellnummer: ZA5W0161SE





Ab 12.7.2021 erhältlich Nextbase 122+ Dashcam

Vergrößern Bei Lidl im Angebot: Die Nextbase 122+ Dashcam © Nextbase

Für die Dashcam Nextbase 122+ mit 2-Zoll-FullHD-Display verlangt Lidl aktuell 49,99 Euro statt 79,99 Euro (UVP). Im Lieferumfang ist eine Micro-SD-Karte enthalten. Die Ausstattung: