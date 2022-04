Lidl: 50-Zoll-Fernseher für 319 Euro - Schnäppchen nur heute

Panagiotis Kolokythas

Nur heute ist bei Lidl ein smarter 50-Zoll-JVC-TV von Toshiba zu einem attraktiven Preis im Angebot. Die Details.

Vergrößern Bei Lidl nur heute im Angebot: JVC LT-50VU6985 © Lidl / JVC

Der JVC LT-50VU6985 ist beim Discounter Lidl nur heute, am 5. April 2022, als "Deal des Tages" für günstige 319 Euro erhältlich. Der UVP-Preis liegt bei 529,99 Euro, die Ersparnis beträgt also 39 Prozent. Ein Blick in den PC-WELT-Preisvergleich hier bestätigt , dass es sich um einen sehr günstigen Preis für einen smarten 50-Zoll-TV von einem Markenhersteller handelt.

Zum Lidl "Deal des Tages": 50 Zoll Smart TV JVC LT-50VU6985



Bei Lidl müssen Sie noch die Versandkosten (4,95 Euro) und einen Lieferzuschlag (19,95 Euro) in Höhe von insgesamt 24,90 Euro hinzurechnen, woraus sich ein Gesamtpreis von 343,90 Euro ergibt.



Das bietet der JVC Smart-TV

Der smarte Fernseher von JVC besitzt ein 50-Zoll-LED-Panel mit 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel). Weiterhin bietet das Gerät Dolby Vision HDR und HDR10 + HLG. Über den integrierten HD-Triple-Tuner (DVB-T2 / DVB-C und DVB-S2) kann TV über Kabel oder Antenne direkt empfangen werden. Als Zugabe gibt es auch noch HD+ für 6 Monate gratis, wodurch ohne zusätzliche Kosten oder Registrierung 24 private HD- und zwei UHD-Sender angeschaut werden können. Inklusive der HD+ Komfort-Funktionen wie Neustart, Mediatheken und TV-Guide.



Der Smart-TV verfügt über WLAN und Bluetooth. Vorinstalliert sind diverse Apps, wie etwa für Prime Video, Netflix und Youtube. Weitere Apps können nachinstalliert werden. Der Fernseher trägt ein "Works with Alexa"-Siegel.

Zu den Anschlüssen gehören 3 x HDMI (CEC + ARC), 2 x USB mit Media Player, CI+, Ethernet, VGA, Kopfhörerausgang und optischen Audio-Ausgang. Die Energieeffizienzklasse: G.



