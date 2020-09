Libre Office 7.0.1 zum kostenlosen Download

Michael Söldner

Die neueste Version von Libre Office unterstützt Dokumente aus Word, Excel oder Powerpoint jetzt noch besser.

Vergrößern Libre Office steht ab sofort in Version 7.0.1 zum kostenlosen Download bereit. © libreoffice.org

Wer sich die monatlichen Gebühren für ein Office-365-Abo sparen möchte, findet mit Libre Office schon seit Jahren eine kostenlose Alternative zu Microsofts Office-Software. Ab sofort steht mit Version 7.0.1 die aktuellste Version von Libre Office zum kostenlosen Download bereit. Der gut 300 MB große Download steht als Torrent oder Direktlink für Windows (64-bit), Windows (32-bit), Linux (64-bit) und macOS (64-bit) bereit. Neben einer Neuinstallation lässt sich Libre Office 7.0.1 auch als Upgrade auf ältere Versionen anwenden.

Libre Office 7 sorgt für eine verbesserte Unterstützung von Microsofts Word-, Excel- und Powerpoint-Dateiformaten. Wer Dateien zwischen Nutzern mit Microsoft Office und Libre Office tauscht, sollte künftig also weniger Probleme haben. Die Word-Alternative Writer unterstützt jetzt auch halbtransparente Texte, zudem lassen sich Lesezeichen und Eingabefelder vor versehentlichen Änderungen schützen. Wer in Calc hingegen Excel-Tabellen importiert, sollte künftig dafür weniger Zeit benötigen. Das Tempo der Suche in Dokumenten wurde von den Machern ebenfalls optimiert. Vorlagen im Präsentationsprogramm Impress sind nun für Bildschirme mit 16:9-Format angepasst. Alle Änderungen im Detail stellen die Macher von Libre Office an dieser Stelle vor.

Libre Office 7.0.1 kostenlos herunterladen