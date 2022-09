Letzte Chance: Smartes Grillthermometer Meater zum Niedrigpreis

René Resch

Das Unternehmen hinter dem beliebten Smart-Grillthermometer "Meater" erhöht bald die Preise. Den alten Preis gibt es nur noch kurze Zeit.

Vergrößern Nur für kurze Zeit: Smartes Grillthermometer Meater zum Niedrigpreis. © Apption Labs

Das äußerst beliebte und smarte Fleisch- & Grillthermometer "Meater" wird demnächst deutlich teurer werden, das gab das Unternehmen Apption Labs auf der eigenen Webseite bereits bekannt. Wenn Sie sich für das smarte Grillthermometer also interessieren, ist heute noch der beste Zeitpunkt, sich eines der beliebten "Meater" zuzulegen – ab 1. Oktober 2022 steigt der Preis.

Meater Fleischthermometer zum Vorteilspreis von 89 statt 109 Euro

Meater heute noch zum Top-Preis – Jetzt zuschlagen!

Den "Meater" gibt es dabei in drei verschiedenen Ausführungen: die Standard-Variante, "Meater Plus" sowie "Meater Block". Ab dem ersten Oktober werden die Preise für das smarte Grillthermometer deutlich angehoben. Den normalen "Meater" wird es dann zum Preis von 109 statt 89 Euro geben, der Preis für "Meater Plus" steigt dann von 109 auf 129 Euro und die Premium-Variante "Meater Block" wird 349 statt 299 Euro kosten. Weitere Informationen sowie einen ausführlichen Test finden Sie auch auf PC-WELT unter folgendem Link:

Meater - 10 m Reichweite © Apption Labs Meater, kabelloses Smart-Fleischthermometer für Ofen, Grill, Pfanne und Rotisserie mit Bluetooth, digitale Anschlussmöglichkeiten, bis zu 10 Meter Reichweite. Bis 1.10. noch für 89 statt 109 Euro bei Amazon



Meater Plus - 50 m Reichweite © Apption Labs Meater Plus, kabelloses Smart-Fleischthermometer für Ofen, Grill, Pfanne und Rotisserie mit Bluetooth-Repeater, digitale Anschlussmöglichkeiten, bis zu 50 Meter Reichweite. Bis 1.10. noch für 96,42 statt 129 Euro bei Amazon

Meater Block - 4 Thermometer, Überwachung ohne App © Apption Labs Meater Block, 4 kabellose Smart-Fleischthermometer für Ofen, Grill, Pfanne und Rotisserie mit Bluetooth und Wi-Fi, digitale Anschlussmöglichkeiten, WLAN-Reichweite inklusive Block mit OLED-Display zur Temperaturüberwachung ohne App. Bis 1.10. noch für 289 statt 349 Euro bei Amazon

