Letzte Chance: GTA 5 nur noch bis 17 Uhr gratis

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Games Store ist GTA 5 gratis erhältlich. Allerdings heißt es schnell zuzugreifen, denn das Angebot endet in Kürze.

Vergrößern Epic Games Store verschenkt für eine Woche GTA 5 © Epic Games Store

Update, 21.5., 08:55 Uhr: Grand Theft Auto 5 (GTA V) ist nur noch bis heute Nachmittag, 17 Uhr, gratis im Epic Games Store erhältlich. Wer sich das Top-Spiel also noch nicht gesichert hat, sollte schnell zugreifen. Welches Spiel anschließend für eine Woche lang kostenlos erhältlich sein wird, verrät der Epic Games Store mittlerweile nicht mehr vorab, sondern erst zum Zeitpunkt der Verfügbarkeit. Spannend bleibt also die Frage, welches neue Spiel nach dem GTA-V-Kracher kostenlos angeboten werden wird...



Zum Gratis-Spiel: GTA 5 im Epic Games Store

Update, 18.5., 10:35 Uhr: Seit vergangenem Donnerstagabend ist Grand Theft Auto V in der Premium-Edition gratis im Epic Games Store erhältlich. Das Angebot ließ zunächst die Server des Epic Games Store zusammenbrechen. Mittlerweile haben aber auch die Server von Rockstar Games mit Problemen zu kämpfen. Die stark gestiegenen Spielerzahl sorgte am Sonntagnachmittag beim Online-Spieledienst von Rockstar Games für Ausfälle, sodass GTA Online in GTA V nicht mehr spielbar war. Betroffen waren laut diesem Tweet von Rockstar Support die Rockstar Game Services inklusive Rockstar Games Launcher und GTA 5 für PCs. Kurz nach Mitternacht (deutscher Zeit) erklärte Rockstar, die Probleme seien gelöst worden und man bedanke sich für die Geduld bei den Spielern. Laut AlleStörungen.de berichten aber GTA-5-Spieler weiterhin vereinzelt von Problemen.

Grand Theft Auto 5 Premium Edition ist noch bis zum 21. Mai 2020, 17 Uhr (deutscher Zeit) hier gratis im Epic Games Store verfügbar.



Update, 15.5., 08:15 Uhr: Mittlerweile ist GTA 5 problemlos im Epic Games Store kostenlos erhältlich. Konkret erhalten die Gamer die Premium-Edition von GTA 5 im Wert von 29,99 Euro. Grand Theft Auto V: Premium Edition enthält die komplette Story-Kampagne des Spiels plus Grand Theft Auto Online inklusive aller dafür existierenden Gameplay-Upgrades wie The Doomsday Heist, Gunrunning, Smuggler's Run, Bikers & viele mehr. Hinzu kommt das Criminal Enterprise Starter Pack.



Zum Gratis-Spiel: GTA 5 im Epic Games Store

Update, 14.5., 17:25 Uhr: Der Epic Games Store bietet tatsächlich einen echten Kracher gratis zum Download an: Grand Theft Auto V (kurz GTA 5). Bereits etwas früher kursierte das Gerücht über das anstehende Angebot ( siehe unten ). Das führte nun um 17 Uhr zu einem so enormen Ansturm auf die Server des Epic Games Store, dass diese zusammen brachen - Epic Games entschuldigt sich per Tweet. Man arbeite an einer zügigen Behebung der Probleme. Betroffen ist nicht nur der Epic Games Store, derzeit lassen sich keinerlei Spiele über den Epic-Games-Client starten.



Zum Gratis-Spiel: GTA 5 im Epic Games Store

GTA 5 ist der attraktivste Titel, den der Epic Games Store bisher seinen Nutzern geschenkt hat. Allerdings braucht es jetzt Geduld, ehe man das Spiel auch kostenlos seiner Spielebibliothek hinzufügen darf. Grund zur Eile gibt es aber ohnehin nicht: GTA 5 wird noch bis zum 21. Mai 2020, 17 Uhr kostenlos erhältlich sein. Das Spiel darf dann dauerhaft behalten werden.

Einzige kleine Einschränkung: Seit kurzem erhalten nur Gamer die Epic-Games-Store-Geschenke, die ihr Epic-Konto mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen. Wer versucht, ohne aktivierte 2FA in seinem Epic-Konto seiner Bibliothek ein gratis erhältliches Spiel hinzuzufügen, welches gerade verschenkt wird, der erhält die Fehlermeldung "Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) erforderlich". Die 2FA-Sicherheitsfunktion kann über die Kontoeinstellungen aktiviert werden.

Ursprüngliche Meldung: Im Epic Games Store wird ab heute Nachmittag (14. Mai 2020), 17 Uhr das Spiel Grand Theft Auto V kostenlos erhältlich sein. Das Angebot wird bis zum 21. Mai, 17 Uhr gelten. Den Hinweis darauf hatte Epic Games in einem Tweet gegeben, der dann aber wieder gelöscht worden war.

Der Epic Games Store verschenkt jede Woche ein oder mehrere Spiele. Aktuell ist dort noch bis heute 17 Uhr das Spiel Death Coming erhältlich. Normalerweise verrät der Epic Games Store auch immer vorab die Titel der kommenden Gratis-Spiele. Aktuell ist dort aber nur von einem "Mystery-Spiel" die Rede, welches erst um 17 Uhr enthüllt werden soll.

Letztendlich wissen wir es erst ab 17 Uhr, ob tatsächlich dann mit Grand Theft Auto V ein sehr hochkarätiges Spiel kostenlos angeboten wird. Einen derartigen AAA-Titel hat Epic Games Store im Rahmen der Gratis-Aktionen bisher noch nicht verschenkt. Die Nutzer dürfen diese Spiele immer innerhalb der Aktionswoche gratis ihre Epic-Games-Bibliothek hinzufügen und gelangen so in den Besitz der Spiele. Die so gratis ergatterten Spiele verbleiben dann auch dauerhaft in dem Besitz des Nutzers und können damit auch nach Ende der Aktionswoche gespielt werden.