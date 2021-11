Letzte Chance: Fire TV Stick mit 50 Prozent Rabatt

Panagiotis Kolokythas

Bei Amazon sind in der Black Friday Woche diverse Fire-TV-Geräte mit deutlichem Rabatt erhältlich. Der Fire TV Stick 4K Max etwa kostet aktuell 43 Prozent weniger als sonst.

Vergrößern Aktuell im Angebot: Fire TV Stick in mehreren Varianten © Amazon

Die Black Friday Woche bei Amazon geht in die letzte Runde. Auch am Cyber Monday sind die Top-Preise für Fire TV und Fire Cube noch online auf Amazon.de. Es kann bis zu 58 Prozent gespart werden. Der neue TV-Stick Fire TV Max beispielsweise ist zum Bestpreis für nur rund 37 Euro bestellbar. Sein Vorgänger, der Fire TV Stick 4K ist mit einem Preis von 24,99 Euro so günstig wie nie. Auf den Fire TV Cube gibt es ganze 50 Prozent Rabatt.



Die aktuellen Angebote im Überblick:

